Συνταγή για παραδοσιακή σκορδαλιά με ψωμί

Όσο δυνατή την αντέχετε
Σκορδαλιά με ψωμί
Σκορδαλιά με ψωμί
Ηλιάνα Σκιαδά

Ο ρυθμιστής της έντασης είναι το σκόρδο, όσο περισσότερο, τόσο πιο δυνατή η σκορδαλιά μας.

Συνήθως 4-6 σκελίδες είναι αρκετές.

Η ζακυνθινή μου οικογένεια, ωστόσο έχει σοβαρές αντιρρήσεις, στην μετριοπαθή προσθήκη σκόρδου και ξεκινάει από το ένα ολόκληρο «κεφάλι».

Επίσης, η οξύτητα προκύπτει σε αυτή τη συνταγή από τον συνδυασμό ξυδιού και λεμονιού.

Συνήθως, επιλέγω προζυμένιο ψωμί, γιατί έχει άλλη γεύση.

Σκορδαλιά με ψωμί

Υλικά:

  • 4-5 σκελίδες σκόρδο (χωρίς φύτρο)
  • 200 γρ. μπαγιάτικο ψωμί (χωρίς την κόρα)
  • 100 ml ελαιόλαδο
  • 2-3 κ.σ. ξίδι (λευκό ή κόκκινο)
  • χυμός από ½ λεμόνι
  • αλάτι
  • λίγο κρύο νερό (αν χρειαστεί)

Εκτέλεση:

Μουλιάζουμε το ψωμί σε νερό, για λίγα λεπτά και μετά το στύβουμε καλά.

Λιώνουμε το σκόρδο στο μιξεράκι.

Βάζουμε και το μουσκεμένο ψωμί και χτυπάμε μαζί.

Ρίχνουμε το ξίδι και το αλάτι και προσθέτουμε το ελαιόλαδο σιγά-σιγά, χτυπώντας συνεχώς μέχρι να γίνει σαν κρέμα.

Αν χρειάζεται, προσθέτουμε λίγο νερό για πιο χαλαρή σύσταση.

