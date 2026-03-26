Συνταγή για φιλέτα μαριναρισμένου τόνου ahi με σαλάτα φινόκιο και λάχανο

Η ροζ ωμή καρδιά του φιλέτου, κάνει αυτό το πιάτο πιο ερωτικό από άλλα.

Παράλληλα, ωστόσο, είναι ένα φαγητό, υγιεινό, καθαρό, γρήγορο και με έντονη φρεσκάδα.

To μυστικό είναι στη μαρινάδα, στο ψήσιμο σε δυνατή φωτιά και στο κόψιμο σε λεπτές φέτες, κάνοντας εγκάρσιες τομές.

Το πιάτο δεν είναι περίπλοκο, είναι κομψό, ιδανικό για ένα ρομαντικό δείπνο που θα εντυπωσιάσει χωρίς κόπο.

Για πιο έντονο άρωμα, μπορούμε να ψήσουμε λίγο και τους σπόρους σουσαμιού πριν το σησαμέλαιο.

Φιλέτα τόνου ahi

Υλικά:

2 φιλέτα τόνου ahi (κάθε ένα 200 γρ.), πάχους 2 εκατοστών

Για τη μαρινάδα:

2 κ.σ. σησαμέλαιο

2 κ.σ. σόγια σος

1 κ.σ. τριμμένο φρέσκο τζίντζερ

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

1 φρέσκο κρεμμυδάκι, λεπτές φέτες (κρατάμε λίγες φέτες για γαρνίρισμα)

1 κ.γ. φρέσκο χυμό λάιμ

Εκτέλεση:

Σε μπολ ανακατεύουμε το σησαμέλαιο, τη σόγια, το τζίντζερ, το σκόρδο, το φρέσκο κρεμμυδάκι και το λάιμ.

Αλείφουμε τα φιλέτα με τη μαρινάδα, τα καλύπτουμε καλά με μεμβράνη και τα βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα.

Ζεσταίνουμε ένα βαρύ τηγάνι (ιδανικά από μαντέμι) σε δυνατή φωτιά.

Βγάζουμε τα φιλέτα από τη μαρινάδα και τα ταμπονάρουμε ελαφρά.

Σοτάρουμε 1–1 1/2 λεπτό ανά πλευρά για ροζ, σχεδόν ωμή καρδιά.

Βγάζουμε τον τόνο από το τηγάνι και τον κόβουμε σε φέτες πάχους, μισού εκατοστού.

Γαρνίρουμε με το υπόλοιπο φρέσκο κρεμμυδάκι και σερβίρουμε πάνω σε σαλάτα, από λεπτοκομμένο φινόκιο και άσπρο λάχανο.