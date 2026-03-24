Συνταγή για μεξικάνικη σαλάτα με τόνο

Αυτή η σαλάτα με τη φρεσκάδα της μεξικάνικης σάλσα pico de gallo, είναι μια πρόταση για τα τραπέζια ψαροφαγίας.

Είναι ελεγχόμενα καυτερή και θα συνοδεύσει, τηγανητά λαχανικά, ή φιλέτο ψαριού.

Θα γεμίσει χορταστικά σάντουιτς και ψητές πατάτες τζάκετ.

Επίσης θα απλωθεί τέλεια σε καναπεδάκια, ως ορεκτικό.

Τα τσιπς τορτίγιας, είναι απαραίτητο στοιχείο για το σερβίρισμα αν την βάλετε στη μέση, μαζί με τα ποτά σας.

Μεξικάνικη τονοσαλάτα με 3 υλικά

Υλικά:

300 γρ. σάλσα pico de gallo (σπιτική ή εμπορίου)

300 γρ. τόνος σε νερό, στραγγισμένος (2 κονσέρβες)

80 γρ. μαγιονέζα (1/3 κούπας)

χυμό από 1 μικρό λάιμ (λίγο ξύσμα)

Εκτέλεση:

Βάζουμε τη σάλσα pico de gallo σε λεπτό σουρωτήρι πάνω από μπολ και αφήνουμε να στραγγίξει.

Στραγγίζουμε και πολτοποιούμε τον τόνο, με πιρούνι, σε μέτριο μπολ.

Πιέζουμε το σουρωμένο pico ώστε να φύγουν τα υπόλοιπα υγρά και το ανακατεύουμε με τον τόνο.

Ρίχνουμε τη μαγιονέζα και, αν θέλουμε, ξύσμα και χυμό λάιμ. Ανακατεύουμε καλά.

Σερβίρουμε με τσιπς ή ως γέμιση σε σάντουιτς.

Φυλάμε στο ψυγείο σε αεροστεγές δοχείο έως 3 ημέρες.