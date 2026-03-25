Συνταγή για παξιμαδάκια λαδιού με σταφίδες και αμύγδαλα

Το έχουμε ξαναπεί, η ώρα του απογευματινού καφέ ή τσαγιού είναι ιεροτελεστία.

Είτε είσαι η βασίλισσα της Αγγλίας, είτε είσαι η κόμισσα της φάμπρικας.

Όλοι θέλουμε και απολαμβάνουμε, ένα μπισκότο, ένα βουτηματάκι ή ένα γλυκό παξιμαδάκι με τον καφέ μας το απόγευμα, ως «χτύπημα» στην πλάτη, για να συνεχίσουμε.

Αυτά τα τραγανά παξιμαδάκια με σταφίδες και τραγανή αμυγδαλόψιχα, είναι το τέλειο συνοδευτικό, ακόμη και στην περίοδο της νηστείας.

Μυρίζουν πορτοκάλι, έχουν μια νότα κανέλας και τραγανή υφή από τα αμύγδαλα.

Παξιμαδάκια με σταφίδες και αμύγδαλα

Υλικά:

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

160 γρ. φρέσκος χυμός πορτοκαλιού

150 γρ. ζάχαρη

140 γρ. ελαιόλαδο

ξύσμα από 1 μεγάλο πορτοκάλι

2 κ.γ. κανέλα

100 γρ. χοντροσπασμένα αμύγδαλα (προαιρετικά καβουρδισμένα)

60 γρ. σταφίδες

1/3 κ.γ. μαγειρική σόδα

2 1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

προαιρετικά: σουσάμι

Εκτέλεση:

Σε μεγάλο μπολ διαλύουμε τη ζάχαρη στον χυμό πορτοκαλιού, μέχρι να λιώσει εντελώς.

Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το ξύσμα και την κανέλα και ανακατεύουμε με σύρμα.

Σε άλλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το μπέικιν και τη μαγειρική σόδα.

Προσθέτουμε τα χοντροσπασμένα αμύγδαλα και τις σταφίδες.

Ρίχνουμε σταδιακά τα στερεά υλικά στο υγρό και ζυμώνουμε με τα χέρια ή με σπάτουλα μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή, ελαφρώς κολλώδης ζύμη.

Πλάθουμε μικρά μπαλάκια ή μακρόστενo μπαστούνι ζύμης και κόβουμε παξιμαδάκια, τα βουτάμε ελαφρά σε σουσάμι, αν θέλουμε και τα τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί σε απόσταση μεταξύ τους.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για 18–22 λεπτά, αναλόγως πόσο μαλακά ή τραγανά τα θέλουμε.

Αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς πάνω σε σχάρα πριν τα σερβίρουμε.