Συνταγή για σοκολατένια πουτίγκα Νέας Υόρκης

Αυτό το σοκολατένιο όνειρο, έκανε διάσημο ένα μικρό μαγαζί στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Οι αναφορές για τη συγκεκριμένη σοκολατένια πουτίγκα, ήταν τόσες πολλές, που όλοι ήθελαν να τη δοκιμάσουν.

Ο κόσμος έκανε ουρές για ένα brunch στο συγκεκριμένο μαγαζί, που θα «έκλεινε» με αυτή την πουτίγκα.

Η συνταγή της Αν Μακ Μάνους, έγινε γνωστή, όπως γίνεται με όλους τους κουλ και ακομπλεξάριστους σεφ.

Σερβίρεται ζεστή με χτυπημένη κρέμα σαντιγί και τριμμένη σοκολάτα.

Σοκολατένια πουτίγκα

Υλικά (για 10 πουτίγκες):

330 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα

330 γρ. βούτυρο

6 ολόκληρα αυγά και 6 κρόκοι

180 γρ. ζάχαρη

90 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

σαντιγί και τριμμένη σοκολάτα για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Βάζουμε τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο σε μεταλλική γαβάθα, πάνω από νερό που κοχλάζει σε κατσαρόλα, για να λιώσουν μαζί.

Βάζουμε τα αυγά και τους κρόκους με τη ζάχαρη, σε άλλο μπολ και χτυπάμε με μίξερ χειρός σε δυνατή ταχύτητα για 10 λεπτά.

Ελαττώνουμε την ταχύτητα και ρίχνουμε το αλεύρι.

Σιγά – σιγά, ρίχνουμε τη λιωμένη σοκολάτα, στο μείγμα των αυγών και χτυπάμε για άλλα 5 λεπτά.

Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε 10 ατομικά πυρίμαχα φορμάκια και μοιράζουμε το μείγμα.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 12-14 λεπτά.

Το εσωτερικό του γλυκού πρέπει να μείνει μαλακό και ζουμερό.

Σερβίρουμε ζεστό το γλυκό με σαντιγί και τριμμένη σοκολάτα.