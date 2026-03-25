Συνταγή για σουπιές λεμονάτες με ρύζι και πράσα

Θαλασσινά με πράσο, είναι κλασικός συνδυασμός στη μοναστηριακή μαγειρική.

Γίνεται και κοκκινιστός και λεμονάτος, με ρύζι ή χωρίς.

Η συνταγή αυτή, αποδίδεται στον πατέρα Ιωσήφ, στη Μονή Βατοπαιδίου.

Όπως διάβασα, ο πατέρας Ιωσήφ έχει την υψηλή εποπτεία της εκεί κουζίνας τα τελευταία χρόνια.

Το όνειρό του είναι να μυήσει τη νέα γενιά μοναχών στα μυστικά της καλογερικής κουζίνας.

Πράσα λεμονάτα με σουπιές

Υλικά:

1 κιλό πράσα, σε λοξές χοντρές φέτες (4 εκ.)

1 κιλό σουπιές, καθαρισμένες, κομμένες σε μέτρια κομμάτια

3 φύλλα δάφνης

5 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1/2 μάτσο σέλινο, ψιλοκομμένο

5 κόκκοι μαύρο πιπέρι

100 γρ. ρύζι γλασέ

1 κ.γ. γλυκού ξερή ρίγανη

1 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

150 ml χυμός λεμονιού

1/2 μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος

200 ml ελαιόλαδο

αλάτι

Εκτέλεση:

Βάζουμε σε κατσαρόλα τα πράσα και τα καλύπτουμε με νερό.

Ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά, προσθέτουμε 50 ml από το ελαιόλαδο και μαγειρεύουμε για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώνουν, προσθέτοντας λίγο νερό, ώστε να καλύπτονται, για να μη στεγνώσουν και κολλήσουν.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά, βάζουμε τις σουπιές, τις δάφνες, το σκόρδο, το σέλινο, τους κόκκους πιπέρι και το υπόλοιπο λάδι, κουνάμε την κατσαρόλα για να ανακατευτούν απαλά τα υλικά και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 15 λεπτά.

Ρίχνουμε το ρύζι και αλάτι, ανακατεύουμε απαλά και αφήνουμε να πάρουν βράση.

Χαμηλώνουμε καλά τη φωτιά, ρίχνουμε τη ρίγανη και το φρεσκοτριμμένο πιπέρι και σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγομαγειρεύουμε για άλλα 15 λεπτά.

Ρίχνουμε τον χυμό λεμονιού και σβήνουμε τη φωτιά.

Πασπαλίζουμε τον μαϊντανό, σκεπάζουμε την κατσαρόλα με μια καθαρή πετσέτα για λίγα λεπτά, να τραβήξει το ρύζι.