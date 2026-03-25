Συνταγή για ratatouille στην ελληνική του έκδοση

Φαγητό προοίμιο του καλοκαιριού, φρέσκο και αρωματικό.

Το όνομα και η προέλευση, είναι γαλλικά.

Θυμάστε άλλωστε, την ταινία με τον ποντικό-σεφ, τον Ρατατούη, που έφτιαχνε αυτό το φαγητό και έκανε τον σκληρό αξιολογητή του εστιατορίου, να δακρύσει από τη γεύση.

Γίνεται με τα πιο απλά και εύκολα υλικά και θέλει φρέσκο τραγανό ψωμί για να το απολαύσουμε.

Η τριμμένη φετούλα, κανονική ή φυτική, του δίνει αυτό Ελληνικό άγγιγμα που δεν ξέρατε ότι του χρειαζόταν.

Ratatouille, το Ελληνικόν

Υλικά:

3 ντομάτες

3 μελιτζάνες

3 χοντρά κολοκύθια

2-3 κρεμμύδια

1 μικρή συσκευασία φέτα (αν νηστεύουμε, μπορούμε και φυτική)

1/2 φλ. λάδι, αλάτι, πιπέρι, μπαχάρι, βασιλικό και δυόσμο (αποξηραμένα)

Για τη σάλτσα:

3 ντομάτες

3 πιπεριές

1 κρεμμύδι

3 σκόρδα

αλάτι – πιπέρι – βασιλικός

Εκτέλεση:

Πλένουμε και κόβουμε σε φέτες τις 3 ντομάτες, τις μελιτζάνες, τα κρεμμύδια και τα κολοκύθια και τρίβουμε τη φέτα.

Βάζουμε να βράσουν, παράλληλα, 3 ντομάτες ολόκληρες και τις πιπεριές τις βάζουμε στον φούρνο στους 180° να ψηθούν.

Όταν γίνουν ξεφλουδίζουμε τις ντομάτες και τις πιπεριές και τα ψιλοκόβουμε.

Κόβουμε το 1 κρεμμύδι και τα σκόρδα σε κομματάκια και τα τσιγαρίζουμε με λάδι στο τηγάνι.

Βάζουμε τις ντομάτες και τις πιπεριές στο τηγάνι και τις αφήνουμε λίγο να βράσουν προσθέτοντας λίγο νερό. Ύστερα τα βάζουμε όλα στο μούλτι να πολτοποιηθούν.

Αδειάζουμε τη σάλτσα στο ταψί και τοποθετούμε, με την ακόλουθη σειρά, τα λαχανικά σε φέτες: μελιτζάνα, κολοκύθι, κρεμμύδι, φέτες ντομάτας, σε κυκλικό σχηματισμό.

Έπειτα προσθέτουμε την τριμμένη φέτα, λάδι, αλάτι, πιπέρι, μπαχάρι, βασιλικό, δυόσμο, αποξηραμένα και βάζουμε στον φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου μία ώρα.