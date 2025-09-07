Σκανδιναβική συνταγή για μοσχάρι μαριναρισμένο με βότκα

Πάντα θαυμάζω την απλότητα της Σκανδιναβικής κουζίνας.

Απλά υλικά, απλές μαρινάδες, απλά μαγειρέματα, απλά συνοδευτικά, δίνουν όλα μια ξεχωριστή νότα στην απόλαυση μιας μοσχαρίσιας μπριζόλας.

Αυτό το κομμάτι κρέατος, που μαρινάρεται όλο το βράδυ σε βότκα και μυρωδικά, μπορεί να γίνει το τέλειο δείπνο για δύο, σερβιρισμένο με μια απλή πατατοσαλάτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο χρόνος και η υπομονή για το μαρινάρισμα κάνει όλη τη δουλειά με το μοσχάρι, χωρίς εσείς να κάνετε τίποτα.

Το επόμενο πράγμα, που απαιτεί την προσπάθειά σας, είναι η παρασκευή της σάλτσας, που δίνει άλλο βάθος στο κρέας.

Μοσχάρι μαριναρισμένο με βότκα

Υλικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

700 γραμμάρια μοσχαρίσια μπριζόλα ή κιλότο (πάχους 2,5 εκ.)

Για τη μαρινάδα:

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

2 κουταλιές της σούπας μαύρο πιπέρι (τριμμένο)

3 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο ​​μαϊντανό

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο θυμάρι

3 σκελίδες σκόρδο (λιωμένες)

80 ml βότκα

60 ml ελαιόλαδο

Για το ψήσιμο:

2 κουταλιές της σούπας φυτικό λάδι (για τηγάνισμα)

περίπου 100 ml ζωμό βοδινού

15 γρ. βούτυρο

Εκτέλεση:

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά της μαρινάδας και τα βάζουμε σε μια σακούλα κατάψυξης μαζί με το κρέας, κλείνοντας αεροστεγώς, αφού βγάλουμε τον αέρα. Πατάμε με το χέρι τη σακούλα να καλυφθεί ομοιόμορφα το μοσχαρίσιο κρέας, με τα υλικά της μαρινάδας.

Αφήνουμε όλη τη νύχτα στο ψυγείο, να μαριναριστεί. Όταν έρθει η ώρα να ψήσουμε, βγάζουμε τη σακούλα από το ψυγείο και αφήνουμε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

Βγάζουμε τη μπριζόλα από τη μαρινάδα, αλλά κρατάμε τη μαρινάδα.

Ζεσταίνουμε το φυτικό λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι και σοτάρουμε το μοσχάρι και στις δύο πλευρές, σε δυνατή φωτιά μέχρι να ροδίσει. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σκεπάζουμε το τηγάνι με αλουμινόχαρτο ή καπάκι.

Μαγειρεύουμε για περίπου 3,5 λεπτά από κάθε πλευρά (ή περισσότερο αν δεν σας αρέσει το ροζ χρώμα) και στη συνέχεια τυλίγουμε σε αλουμινόχαρτο, φτιάχνοντας ένα καλά σφραγισμένο πακετάκι και αφήνουμε να ξεκουραστεί για 15-20 λεπτά.

Για να φτιάξουμε τη σάλτσα, σουρώνουμε τη μαρινάδα και την βάζουμε σε ένα τηγάνι με τον ζωμό και τα υγρά από το πιάτο, που έχει βγάλει το κρέας. Όταν η σάλτσα αρχίσει να τσιτσιρίζει, ρίχνουμε το βούτυρο και το ενσωματώνουμε με σύρμα.

Κόβουμε το κρέας σε λεπτές διαγώνιες φέτες, τις τοποθετούμε σε ένα πιάτο και περιχύνουμε με τη σάλτσα.



