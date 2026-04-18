Τώρα που τα σχολεία είναι ακόμη κλειστά και τα παιδιά είναι στο σπίτι, θέλουμε κάτι θρεπτικό για πρωινό, με το οποίο θα εκμεταλλευτούμε τα γιορτινά περισσεύματα.

Ένα ρόφημα με τσουρέκι, ακόμη και μπαγιάτικο, είναι ασυνήθιστη ιδέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε ένα αρωματικό σμούθι θέλει μια φέτα τσουρεκιού μαζί με φράουλες και γιαούρτι.

Στόχος μας είναι να πετύχουμε λεία, βελούδινη υφή, ισορροπώντας τη γλύκα με την ελαφριά οξύτητα του γιαουρτιού και το άρωμα φράουλας.

Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με λίγη κανέλα, που ταιριάζει πολύ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Smoothie με γιαούρτι, τσουρέκι και φράουλες

Υλικά:

1 φέτα τσουρέκι (φρέσκια ή μπαγιάτικη)

5 φράουλες, καθαρισμένες

3 κ.σ. γιαούρτι (πλήρες ή στραγγιστό)

1 κοφτή κ.σ. καστανή ζάχαρη

1 κ.γ. μέλι ή μαρμελάδα φράουλα

100–150 ml γάλα ή άλλο υγρό (ανάλογα με την επιθυμητή πυκνότητα)

παγάκια

λίγη κανέλα για το πασπάλισμα

Εκτέλεση:

Κόβουμε τη φέτα τσουρεκιού σε μικρά κομμάτια και καθαρίζουμε τις φράουλες.

Βάζουμε στο μπλέντερ το γιαούρτι, το γάλα, την καστανή ζάχαρη και το μέλι/μαρμελάδα. Προσθέτουμε τα κομμάτια τσουρεκιού και τις φράουλες.

Χτυπάμε μέχρι να γίνει το μείγμα λείο και ομοιογενές. Αν είναι πολύ πηχτό, προσθέτουμε λίγο ακόμα γάλα, αν είναι πολύ υγρό, βάζουμε περισσότερο γιαούρτι.

Σερβίρουμε αμέσως σε ποτήρι, με παγάκια, γαρνίροντας με 1 φράουλα κομμένη στη μέση.