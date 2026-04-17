Συνταγή για μοσχαρίσιο φιλέτο με σάλτσα κονιάκ και ανάμεικτα πιπέρια

Αυτή είναι μια συνταγή για ιδιαίτερες περιπτώσεις, για ειδικές βραδιές, για να περιποιηθούμε αυτούς που σημαίνουν πολλά για εμάς.

Τα υλικά είναι ποιοτικά και ακριβά, πλέον, όπως το μοσχάρι, αλλά για μια ειδική περίσταση, θα το αντέξουμε και ας φάμε όσπρια και τοστ την υπόλοιπη εβδομάδα.

Η εκτέλεση της συνταγής, θέλει την προσοχή μας και την αγάπη μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι δύσκολη ή έχει μετρήματα.

Το ψήσιμο στο κρέας που επιζητούμε είναι το ομοιόμορφο medium‑rare και δεν πρέπει να ξεχάσουμε τον χρόνο ξεκούρασης για να έχει το φιλέτο όλη του τη γεύση.

Σερβίρουμε με ολόκληρη ψητή πατάτα και σπαράγγια ή ψητές φουντίτσες μπρόκολου.

Μοσχαρίσιο φιλέτο με σάλτσα κονιάκ και ανάμεικτα πιπέρια

Υλικά (για 2 άτομα):

2 χοντρά μοσχαρίσια φιλέτα (4 εκ. πάχος) ή μπριζόλα κόντρ

ανθός αλατιού

2 κ.σ. πολύχρωμα πιπέρια σε κόκκους

1 κλωνάρι φρέσκο θυμάρι

1 κ.σ. ελαιόλαδο

30 γρ. βούτυρο (μοιρασμένο)

1/2 μικρό ξερό κρεμμύδι, πολύ ψιλοκομμένο

1 κ.σ. μουστάρδα

100 γρ. κονιάκ

150 γρ. κρέμα γάλακτος

100 γρ. ζωμός βοδινού

Εκτέλεση:

Βγάζουμε τα φιλέτα από το ψυγείο 1 ώρα νωρίτερα για να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Τα ταμπονάρουμε με χαρτί κουζίνας και τα πασπαλίζουμε με ανθό αλατιού.

Σπάμε τα πιπέρια σε γουδί ή μέσα σε πετσέτα. Πιέζουμε τα φιλέτα πάνω στα σπασμένα πιπέρια ώστε να κολλήσουν.

Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι σε μέτρια προς υψηλή φωτιά, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το μισό βούτυρο και το κλωνάρι από το θυμάρι.

Ροδίζουμε τα φιλέτα 2 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να κάνουν κρούστα.

Μεταφέρουμε το κρέας σε ένα ταψάκι και ψήνουμε για 5 λεπτά στον φούρνο, που έχουμε προθερμάνει στους 200°C, στον αέρα.

Αφήνουμε τα φιλέτα να ξεκουραστούν σκεπασμένα για 5 λεπτά.

Στο ίδιο τηγάνι, σε χαμηλή φωτιά, ρίχνουμε το υπόλοιπο βούτυρο και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι 5–6 λεπτά μέχρι να μαλακώσει.

Βάζουμε τη μουστάρδα και τα υπόλοιπα σπασμένα πιπέρια, σβήνουμε με το κονιάκ και τρίβουμε τη βάση του σκεύους να πάρουμε όλη τα κομμάτια γεύσης.

Προσθέτουμε την κρέμα και τον ζωμό, βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 5 λεπτά μέχρι η σάλτσα να δέσει ελαφρώς. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε το αλάτι.

Κόβουμε σε φέτες ή σερβίρουμε ολόκληρα τα φιλέτα, περιχυμένα με τη σάλτσα.