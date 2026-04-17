Συνταγή για κέικ στο air fryer με βραστά αυγά που περίσσεψαν από το Πάσχα

Το κέικ με βραστά αυγά είναι μια δημιουργική και νόστιμη λύση για να αξιοποιήσουμε τα αυγά που περίσσεψαν από το Πάσχα, προσφέροντας έναν απρόσμενο αλλά πολύ ευχάριστο συνδυασμό υφής και γεύσης.

Τα βραστά αυγά γίνονται κρέμα με το γάλα και δίνουν στο κέικ μια απαλή, κρεμώδη δομή και ταυτόχρονα προσφέρουν την πολυπόθητη πρωτεΐνη.

Δεν αναγνωρίζεις την γεύση του βραστού αυγού, στο τελικό αποτέλεσμα.

Ειδικά με την προσθήκη σοκολάτας που το κάνει πιο παιχνιδιάρικο.

Το ψήσιμο σε air fryer είναι πρακτικό και η όλη συνταγή είναι απλή και οικονομική.

Κέικ με βραστά αυγά στο air fryer

Υλικά:

1 μεταλλικό ταψί 20 εκ. (μιας χρήσης ή για φριτέζα αέρος)

5 βραστά αυγά, καθαρισμένα

1 κούπα τσαγιού γάλα

1 1/2 κούπα τσαγιού καστανή ζάχαρη

1/2 κούπα τσαγιού σπορέλαιο

2 κούπες τσαγιού αλεύρι που φουσκώνει (ή αλεύρι με 2 κ.γ. μπέικιν)

2 κ.γ. τριμμένο μαχλέπι

1 φακελάκι τρούφα σοκολάτας (περίπου 80–100 γρ.)

1 πρέζα αλάτι

λάδι και αλεύρι για το ταψί

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε τα κόκκινα αυγά και τα πολτοποιούμε στο μούλτι, με το γάλα.

Χτυπάμε καλά να γίνουν κρέμα.

Ρίχνουμε τη ζάχαρη και το λάδι και τέλος το αλεύρι χτυπώντας κάθε φορά.

Τελευταίο βάζουμε το μαχλέπι.

Ανακατεύουμε με μαρίζ, την τρούφα, να ενσωματωθεί στο μείγμα.

Αδειάζουμε σε μεταλλικό ταψάκι μιας χρήσεως, 20 εκατοστών.

Και ψήνουμε στο air fryer στους 180° για 60 λεπτά. Στα τελευταία 20 λεπτά σκεπάζουμε το κέικ με αλουμινόχαρτο.

Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει στο ταψί 10–15 λεπτά, ξεφορμάρουμε και το αφήνουμε να κρυώσει τελείως σε σχάρα πριν το κόψουμε. Σερβίρουμε χλιαρό ή σε θερμοκρασία δωματίου.