Φιλέτα γλώσσας στο air fryer και ελαφρύ σουφλέ σπανάκι ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Εβδομάδα επαναφοράς σε φυσιολογική και υγιεινή διατροφή, η λεγόμενη και καθαρή εβδομάδα.

Μετά την Πασχαλινή κραιπάλη και την «ψυχαναγκαστική» κατανάλωση των υπολειμμάτων από τσουρέκια, σοκολάτες και κουλούρια, έρχεται το καμπανάκι να θυμίσει ότι φτάνει!

Η καθημερινότητα ξαναβρίσκει τον ρυθμό της και έρχεται η φυσική ανάγκη για ισορροπία.

Όχι με αυστηρές δίαιτες ή στερήσεις, αλλά με απλό, σπιτικό φαγητό που «ξεκουράζει» τον οργανισμό και μας επαναφέρει στην κανονικότητα.

Αυτή η εβδομάδα είναι ακριβώς αυτό, μια ήπια επιστροφή σε καθαρές πρώτες ύλες, πιο ελαφριές τεχνικές μαγειρέματος και γεύσεις που μας ικανοποιούν.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Κοτόπουλο λεμονάτο με καστανό ρύζι: το κατ’εξοχήν γεύμα του αθλητή, καθαρή και γευστική πρωτεΐνη και «καλός» υδατάνθρακας.

Ψώνια: κοτόπουλο (στήθος ή φιλέτο μπούτι), κρεμμύδι, σκόρδο, λεμόνια, ρίγανη, καστανό ρύζι.

Τρίτη

Γλώσσα στο air fryer με ελαφριά πατατοσαλάτα: εύκολο και γρήγορο με κατεψυγμένα φιλέτα γλώσσας που θα αποψύξουμε όλο το βράδυ στη συντήρηση του ψυγείου, πριν τα πανάρουμε με λίγο αλεύρι και τα ψεκάσουμε με λίγο ελαιόλαδο.

Ψώνια: φιλέτα γλώσσας, αλεύρι, λεμόνι, πατάτες, κρεμμύδι ξερό, γιαούρτι ελαφρύ, μουστάρδα, αγγουράκι πίκλα, άνηθος.

Τετάρτη

Σουφλέ σπανάκι light: το φαγάκι αυτό δεν χρειάζεται βαριά και λιπαρά τυριά για να είναι νόστιμο και θρεπτικό ταυτόχρονα. Μαζί με μια ντοματοσαλάτα, έχουμε ένα χορταστικό γεύμα.

Ψώνια: σπανάκι (φρέσκο ή κατεψυγμένο), φρέσκα κρεμμυδάκια, αυγά, γάλα χαμηλών λιπαρών, cottage cheese, ανθότυρο, κρεμμύδι, μοσχοκάρυδο, τριμμένη φρυγανιά.

Πέμπτη

Πένες με σάλτσα ντομάτας και πιπεριάς: το φαγητό του φοιτητή και του πολυάσχολου και όχι τυχαία. Ετοιμάζεται σε ένα τέταρτο και είναι τόσο ικανοποιητικό. Με τριμμένη παρμεζάνα ή χωρίς.

Ψώνια: πένες ολικής άλεσης, ντομάτα κονκασέ, πιπεριές, κρεμμύδι, σκόρδο, βασιλικός ή ρίγανη.

Παρασκευή

Ομελέτα φούρνου με μανιτάρια και cottage: μπορείτε να το φτιάξετε από το πρωί και να είναι έτοιμο όταν θα επιστρέψετε από σχολεία και υποχρεώσεις στο σπίτι. Το τυρί cottage θα το χτυπήσετε στο μιξεράκι να γίνει κρέμα μαζί με τα αυγά και τα ρίξετε στα κρεμμύδια και τα μανιτάρια που θα ψηθούν, νωρίτερα, μόνα τους, για περίπου 10 λεπτά.

Ψώνια: αυγά, μανιτάρια, cottage cheese, κρεμμύδι ή φρέσκο κρεμμυδάκι, γάλα χαμηλών λιπαρών, μαϊντανός ή σχοινόπρασο, τριμμένη μοτσαρέλα.