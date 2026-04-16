Συνταγή για γαλοπούλα με εύκολη σάλτσα «κάρι»

Αυτό το φαγάκι με σάλτσα κάρι, είναι εύκολο και ελαφρύ.

Γίνεται με φιλέτο γαλοπούλας, που είναι ακόμη πιο άπαχο από το κοτόπουλο.

Φυσικά και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φιλέτο από στήθος ή μπούτι κοτόπουλου.

Η σάλτσα δένει και «κρεμώνει» με στραγγιστό γιαούρτι, που είναι ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ της ελαφρότητας του πιάτου.

Σερβίρουμε με ένα απλό ρυζάκι ατμού, όπως το μπασμάτι.

Γαλοπούλα κάρι

Υλικά:

800 γρ. γαλοπούλα κομμένη σε κύβους

3 κ.σ. ελαιόλαδο

330 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

1 κ.σ. άκοπο κίμινο

2 εκ. ρίζα φρέσκου τζίντζερ ψιλοκομμένη

1/2 κ.γ. κανέλα

1/2 κ.γ. μαραθόσπορο

1 κ.γ. κάρι

1 καυτερή πιπεριά ψιλοκομμένη

1/2 κρεμμύδι τριμμένο

3 σκελίδες σκόρδο, χωρίς το φύτρο, πολτοποιημένες

χυμό από 1/2 λεμόνι

αλάτι

Εκτέλεση:

Καβουρδίζουμε σε μέτρια φωτιά τους σπόρους κίμινου και τον μαραθόσπορο, για 2 λεπτά.

Ανακατεύουμε στο μπλέντερ το κίμινο, τον μαραθόσπορο, το τζίντζερ, την κανέλα, το κάρι, την πιπεριά, το κρεμμύδι το σκόρδο, αλάτι και χυμό λεμονιού, μέχρι να έχουμε μια σφιχτή πάστα.

Σε βαθύ σκεύος ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και αδειάζουμε το μείγμα των αρωματικών να σοταριστεί, για 3 λεπτά, σε μέτρια φωτιά.

Ρίχνουμε τη γαλοπούλα και τη ροδίζουμε για 7-8 λεπτά.

Ανακατεύουμε το γιαούρτι και χαμηλώνουμε τη φωτιά.

Σκεπάζουμε και μαγειρεύουμε για 45 λεπτά.

Σερβίρουμε με ρύζι μπασμάτι.