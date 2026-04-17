Συνταγή για τέλειο πρωινό με τσουρέκι σε 5′

Ένα γρήγορο, νόστιμο και ισορροπημένο πρωινό που ετοιμάζεται παράλληλα με τον καφέ.

Σε 5 λεπτά μπορούμε να μετατρέψουμε ένα κομμάτι τσουρέκι σε πλήρες γεύμα που συνδυάζει υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, φρούτα και φυσικό γλυκαντικό.

Το τσουρέκι παρέχει αφράτη υφή και γλυκιά βάση, η κανέλα δίνει αρωματικό βάθος και βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου, ενώ τα φρέσκα φρούτα προσφέρουν βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και δροσιά.

Το αν θα χρησιμοποιήσουμε σιρόπι αγαύης ή μέλι, θα ρυθμίσει τις θερμίδες και την κίνηση του γλυκαιμικού δείκτη.

Αυτό το χορταστικό γεύμα ταιριάζει μοναδικά, στα χαλαρά γιορτινά πρωινά.

Γρήγορο πρωϊνό με τσουρέκι

Υλικά:

2 φέτες τσουρέκι (ανά άτομο)

λίγη κανέλα

φρούτα επιλογής: μπανάνα σε φέτες, φράουλες, μύρτιλα ή μήλο κομμένο σε φέτες

1 κ.γ. σιρόπι αγαύης ή μέλι για γαρνίρισμα

2 κ.σ. φυστικοβούτυρο ή γιαούρτι (ή και τα δύο ανακατεμένα)

1 κ.σ. ψιλοκομμένα αμύγδαλα

1 κ.γ. σπόρους (chia ή λιναρόσπορο)

Εκτέλεση:

Κόβουμε το τσουρέκι σε φέτες και, αν το θέλουμε ζεστό, το ζεσταίνουμε 20–30 δευτερόλεπτα σε τοστιέρα ή 15–20 δευτερόλεπτα στο φούρνο μικροκυμάτων.

Τώρα το στήσιμο είναι προσωπική σας υπόθεση.

Τοποθετούμε τις φέτες στο πιάτο και πασπαλίζουμε ελαφρά με κανέλα αν το επιθυμούμε.

Προσθέτουμε από πάνω τα φρέσκα φρούτα που έχουμε στη διάθεσή μας, κομμένα σε φέτες.

Περιχύνουμε με σιρόπι αγαύης ή μέλι, ελέγχοντας πόσο γλυκό το θέλουμε.

Αν θέλουμε περισσότερη πρωτεΐνη ή τραγανότητα, προσθέτουμε μια κουταλιά φυστικοβούτυρο με κομμάτια ή γιαούρτι ή τα δύο ανακατεμένα.

Τέλος πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένα αμύγδαλα ή σπόρους.

Σερβίρουμε αμέσως.