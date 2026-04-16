Συνταγή για κάστανα γλασέ

Κάστανα γλασέ, ή πιο αστικά, μαρόν γκλασέ.

Είναι εισαγόμενο γλύκισμα από τη Γαλλία και τη βόρεια Ιταλία.

Έχουν απλή αλλά εκλεπτυσμένη γεύση, με τη φυσική γλυκύτητα του κάστανου.

Αναλόγως αν νηστεύετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυτικό βούτυρο ή κλασικά, ζωϊκό λίπος.

Το βούτυρο ωστόσο είναι απαραίτητο, γιατί κάνει βελούδινο το αποτέλεσμα στο γλάσο.

Μαρόν γλασέ

Υλικά:

1 κιλό κάστανα (μεγάλα και γερά)

3 κουταλιές μαργαρίνη ή βούτυρο

3 κ.σ. ζάχαρη

αλάτι – πιπέρι λευκό

Εκτέλεση:

Διαλέγουμε κάστανα μεγάλα και γερά. Τα καθαρίζουμε από την εξωτερική φλούδα και τα βάζουμε σε νερό να βράσουν, προσέχοντας να μη παραβράσουν.

Αφαιρούμε και την εσωτερική τους φλούδα όσο είναι ακόμη ζεστά. Τα αλατοπιπερώνουμε ελαφρά.

Σε τηγάνι λιώνουμε το φυτικό βούτυρο και προσθέτουμε τη ζάχαρη.

Ρίχνουμε μέσα τα κάστανα και τα ανακατεύουμε απαλά, αφήνοντάς τα να γλασαριστούν με το σιρόπι που δημιουργείται από το λιώσιμο της ζάχαρης.

Συνεχίζουμε μέχρι να αποκτήσουν γυαλιστερή όψη και να καλυφθούν ομοιόμορφα από το γλάσο.

Τα απλώνουμε σε λαδόκολλα να κρυώσουν ελαφρά και τα απολαμβάνουμε ζεστά ή σε θερμοκρασία δωματίου.