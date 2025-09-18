Σπιτικές μπάρες με καραμελωμένα πεκάν και μπισκοτένια βάση

Αυτό το τραγανό, βουτυρένιο γλυκάκι, δεν είναι, ακριβώς ούτε τάρτα, ούτε μπισκότο, ούτε μπάρα ξηρών καρπών.

Είναι λίγο από όλα, μαζί.

Αυτή η συνταγή απαιτεί να ψήσουμε τη μπισκοτένια βάση για 15 λεπτά πριν προσθέσουμε τη γέμιση.

Όταν κοπεί σε φέτες, δεν πρέπει να στάζει και να χύνεται στο πιάτο, πρέπει να στέκεται και να τρώγεται με το χέρι.

Αφού κρυώσουν εντελώς οι μπάρες, βάλτε τις στο ψυγείο μέχρι να κρυώσουν για να είναι πιο εύκολο να τις κόψετε.

Μπισκοτένιες μπάρες βουτύρου με πεκάν

Υλικά:

Για την κρούστα:

1 φλιτζάνι βούτυρο

3/4 φλιτζανιού ζάχαρη

1/2 κ.γ. αλάτι

2 1/4 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Για τη γέμιση:

1/2 φλιτζάνι βούτυρο, λιωμένο

1 φλιτζάνι σιρόπι γλυκόζης

1 φλιτζάνι καστανή ζάχαρη

4 μεγάλα αυγά

1 κ.σ. εκχύλισμα βανίλιας

1 κ.γ. αλάτι

3 φλιτζάνια πεκάν

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε με τη βάση. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C.

Βουτυρώνουμε ένα παραλληλόγραμμο ταψί και το στρώνουμε με λαδόκολλα, αφήνοντας την περίσσεια να βγαίνει πάνω από τις άκρες του ταψιού.

Λιώνουμε το βούτυρο σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και το αφήνουμε να ροδίσει για 6 έως 8 λεπτά.

Το ρίχνουμε μόλις πάρει χρώμα σε ένα μεσαίο μπολ για να σταματήσει το μαγείρεμα.

Χτυπάμε σε αυτό τη ζάχαρη και το αλάτι με σύρμα. Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να υγρανθεί πλήρως.

Πιέζουμε τη ζύμη ομοιόμορφα στον πάτο και τις γωνίες του ταψιού. (Η ζύμη θα είναι υγρή)

Ψήνουμε για 15 λεπτά.

Φτιάχνουμε τη γέμιση σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπώντας το λιωμένο βούτυρο, το σιρόπι γλυκόζης, την καστανή ζάχαρη, τα αυγά, τη βανίλια και το αλάτι μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Προσθέτουμε τα πεκάν και ρίχνουμε το μείγμα πάνω από την ψημένη βάση.

Ψήνουμε στους 175°C για 30 έως 35 λεπτά, μέχρι να σφίξει η επιφάνεια.

Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς στο ταψί. Τραβάμε πάνω τη λαδόκολλα για να το βγάλουμε από το ταψί.

Κόβουμε σε τετράγωνα ή μακρόστενα κομμάτια και σερβίρουμε.