Συνταγή για χατσαπούρι χωρίς μαγιά

Το χατσαπούρι είναι παραδοσιακό γεωργιανό έδεσμα με λιωμένη, πλούσια γέμιση τυριού.

Το τυρί που θα χρησιμοποιήσουμε μπορεί να είναι κασέρι.

Η ζύμη μας είναι χειροποίητη και εύκολη, με απλά υλικά.

Γίνεται με τη φιλοσοφία του χυλού.

Το αποτέλεσμα είναι μεταξύ του δικού μας τυρόψωμου και της Ηπειρώτικης κουρκουτόπιτας.

Χατσαπούρι

Υλικά:

100 γρ. αυγά (2 αυγά)

320 γρ. γάλα

60 γρ. ελαιόλαδο

10 γρ. μπέικιν πάουντερ

5 γρ. αλάτι

7 γρ. ζάχαρη

270 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Για τη γέμιση:

350 γρ. κασέρι ή ημίσκληρο κίτρινο τυρί, τριμμένο)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με το γάλα, το ελαιόλαδο, το αλάτι και τη ζάχαρη μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Προσθέτουμε το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύουμε μέχρι να σχηματιστεί ένας παχύρρευστος, λείος χυλός χωρίς σβώλους.

Λαδώνουμε ελαφρώς ένα ταψί και ρίχνουμε τη μισή ποσότητα από το μείγμα. Απλώνουμε ομοιόμορφα το τριμμένο τυρί και καλύπτουμε με το υπόλοιπο μείγμα, φροντίζοντας να καλυφθεί πλήρως η γέμιση.

Μεταφέρουμε στον φούρνο και ψήνουμε μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένια επιφάνεια και σταθερή δομή.

Αφήνουμε να σταθεί για λίγα λεπτά πριν το κόψουμε, ώστε να μην «τρέξει» η γέμιση.