Σπιτική τούρτα αμυγδάλου με έτοιμο παντεσπάνι

Αν το φθινόπωρο έχει και για το δικό σας σπιτικό, γιορτές, γενέθλια και αφορμές για φιλικές συγκεντρώσεις, η τούρτα αυτή, είναι η λύση για το κομμάτι «επιδόρπιο».

Είναι ελαφριά, εύκολη στην προετοιμασία, οικονομική και εντυπωσιακή στην εμφάνιση.

Το έτοιμο παντεσπάνι με γεύση βανίλια, σας λύνει τα χέρια.

Ωστόσο αν έχετε χρόνο και διάθεση, δεν είναι και ακατόρθωτο να φτιάξετε το δικό σας παντεσπάνι, στο σπίτι.

Η τούρτα αμυγδάλου με άρωμα πικραμύγδαλου, εκτός από υπέροχη, φινετσάτη γεύση, έχει και μια ρετρό νοσταλγική διάθεση.

Τούρτα αμυγδάλου

Υλικά:

έτοιμο παντεσπάνι – βάσεις τούρτας βανίλια (χρησιμοποιούμε τους 2 από τους 3 δίσκους της συσκευασίας)

1/4 κούπας λικέρ πικραμύγδαλο τ. Amaretto

1 φακελάκι για κρύα κρέμα ζαχαροπλαστικής (βανίλια)

γάλα για να φτιάξουμε την κρέμα

250 ml φυτική κρέμα για ζαχαροπλαστική

2 κ.σ. ζάχαρη άχνη

100 γρ. φιλέ αμυγδάλου

Εκτέλεση:

Καβουρδίζουμε το φιλέ αμυγδάλου, σε προθερμασμένο φούρνο. Το απλώνουμε σε αντικολλητικό ταψί και το ανακατεύουμε συνεχώς προσέχοντας μην καεί. Το βγάζουμε και το αφήνουμε να κρυώσει.

Ετοιμάζουμε την κρέμα ζαχαροπλαστικής, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

Τοποθετούμε τον πρώτο δίσκο παντεσπάνι, σε στρογγυλό δίσκο ή πιατέλα και σιροπιάζουμε με το λικέρ Amaretto.

Απλώνουμε στο πρώτο παντεσπάνι όλη την ποσότητα της κρέμας ζαχαροπλαστικής.

Τοποθετούμε πάνω στην κρέμα τον δεύτερο δίσκο παντεσπάνι και τον σιροπιάζουμε με το υπόλοιπο λικέρ.

Χτυπάμε σε μπωλ, τη φυτική κρέμα με την άχνη, να γίνει μια σφιχτή σαντιγί.

Καλύπτουμε όλη την επιφάνεια και τα πλαϊνά, με σαντιγί, χρησιμοποιώντας σπάτουλα για να λειάνουμε την τούρτα. Ρίχνουμε σε όλη την επιφάνεια καβουρδισμένο φιλέ αμυγδάλου.

Βάζουμε την τούρτα αμυγδάλου στο ψυγείο, λίγες ώρες, να σταθεί και να παγώσει.