Σπιτικό avocado toast με το τέλεια βρασμένο αυγό

Το ιδανικό πρωινό για το αργό ξύπνημα του Σαββατοκύριακου.

Το αγαπημένο avocado toast, που τρώμε με μανία στα μαγαζιά που σερβίρουν brunch, γίνεται στο σπίτι, εύκολα και νόστιμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν κάτι μπορούμε να πούμε ότι θέλει προσοχή είναι το βράσιμο των αυγών.

Για να είναι τέλειο με ημίρρευστο κρόκο και χωρίς να σπάσει κατά το βρασμό και έτσι να χάσουμε πολύτιμο ασπράδι, έχει μερικά απλούστατα κολπάκια.

Βράστε, πρώτα, το νερό, τοποθετήστε τα αυγά με ένα κουτάλι και κρατήστε χρόνο. 6,5 λεπτά!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σπιτικό avocado toast

Υλικά:

4 πολύ μεγάλα αυγά

4 μεγάλες φέτες από ψωμί προζυμένιο ή ολικής αλέσεως

2 ώριμα αβοκάντο, κομμένα στη μέση, χωρίς κουκούτσι και ξεφλουδισμένα

2 κ.σ φρεσκοστυμμένο χυμό λεμονιού

1/2 κ.γ. καυτερή σάλτσα Σριράτσα

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Γεμίζουμε μια μεσαία κατσαρόλα με νερό και αφήνουμε να βράσει.

Πολύ προσεκτικά (δεν θέλετε να σπάσετε τα τσόφλια!), βάζουμε τα αυγά στην κατσαρόλα με ένα κουτάλι. Σιγοβράζουμε για, ακριβώς, 6 ½ λεπτά. Τα βγάζουμε από το βραστό νερό και τα αφήνουμε κάτω από το νερό της βρύσης, ώστε να κρυώσουν για να τα καθαρίσουμε. Ξεφλουδίζουμε και αφήνουμε στην άκρη.

Φρυγανίζουμε το ψωμί στην τοστιέρα και τοποθετούμε δύο φέτες σε κάθε πιάτο.

Λιώνουμε με πιρούνι τα αβοκάντο σε ένα μπολ μαζί με τον χυμό λεμονιού, τη σάλτσα σριράτσα, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και ½ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι.

Μοιράζουμε το μείγμα αβοκάντο στις τέσσερις φέτες ψωμιού και απλώνουμε με ένα μαχαίρι.

Τοποθετούμε ένα αυγό σε κάθε φέτα ψωμιού, κόβουμε στη μέση, αλατοπιπερώνουμε και σερβίρουμε.