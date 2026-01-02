Αυτό το stir-fry κοτόπουλο με ανανά ισορροπεί ανάμεσα σε αλμυρές, γλυκές και ελαφρώς πικάντικες γεύσεις, αριστοτεχνικά.

Το μαγείρεμα του διαρκεί μόλις 15 λεπτά και έτσι γίνεται ένα γρήγορο γεύμα κατάλληλο για τις καθημερινές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χρήση κονσερβοποιημένου ανανά σε χυμό, διατηρεί την προετοιμασία απλή και δίνει πλούσια σάλτσα.

Ετοιμάστε μόνο ένα λευκό ρύζι στον ατμό για ένα πλήρες γλυκόξινο πιάτο.

Και αφήστε τους άλλους να κάνουν τη δίαιτα του ανανά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Stir – fry κοτόπουλο με ανανά και κόκκινη πιπεριά

Υλικά:

1 κονσέρβα (περίπου 565 γρ.) κομμάτια ανανά σε 100% χυμό

3 κ.σ. (45 γρ.) καστανή ζάχαρη

3 κ.σ. (45 ml) σάλτσα σόγιας

2 κ.σ. (30 γρ.) ψιλοκομμένο σκόρδο

2 κ.σ. (30 γρ.) φρέσκο τζίντζερ, ψιλοκομμένο

1 κ.σ. (15 γρ.) πελτέ ντομάτας

650 γρ. στήθος κοτόπουλου χωρίς κόκκαλα και πέτσα, κομμένο σε κομμάτια 2,5 εκ.

1/2 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 κ.γ. αλάτι χωρισμένο

60 γρ. (1/4 φλ.) κορν φλάουρ

30 ml (2 κ.σ.) φυτικό λάδι

1 μέτριο κόκκινο κρεμμύδι, σε φέτες (περίπου 150 γρ.)

1 κόκκινη πιπεριά, σε λωρίδες (περίπου 150 γρ.)

Εκτέλεση:

Ανοίγουμε το κουτί με τον ανανά και στραγγίζουμε 85 γρ. (1/2 φλ.) από τον χυμό σε ένα δοσομετρικό κύπελλο. Αφήνουμε τον ανανά στην άκρη.

Στον χυμό ανανά, ανακατεύουμε με ένα σύρμα την καστανή ζάχαρη, τη σάλτσα σόγιας, το σκόρδο, το τζίντζερ και τον πελτέ ντομάτας. Αφήνουμε στην άκρη.

Βάζουμε το κοτόπουλο σε ένα μπολ, πασπαλίζουμε με το μισό κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, 1 κουταλάκι αλάτι και ανακατεύουμε καλά.

Πασπαλίζουμε με το κορν φλάουρ και ανακατεύουμε, ώστε να καλυφθούν όλες οι λωρίδες.

Ζεσταίνουμε το λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι σε δυνατή φωτιά, μέχρι να λαμπυρίσει. Βάζουμε το κοτόπουλο σε μια στρώση και το αφήνουμε 3 λεπτά χωρίς να το ανακατέψουμε, μέχρι να ροδίσει από κάτω. Γυρίζουμε το κοτόπουλο και μαγειρεύουμε για άλλα 2-3 λεπτά, μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα και να ψηθεί καλά.

Προσθέτουμε το κόκκινο κρεμμύδι και την πιπεριά και μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας συχνά, για ακόμα 3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να αρχίσουν να καραμελώνουν.

Ρίχνουμε το μείγμα με τον χυμό ανανά και τα μπαχαρικά και ανακατεύουμε. Αφήνουμε να σιγοβράσει, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι η σάλτσα να αρχίσει να πήζει, περίπου 1 λεπτό.

Προσθέτουμε τα κομμάτια ανανά που κρατήσαμε και το υπόλοιπο 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ανακατεύουμε καλά και μαγειρεύουμε για άλλο 1 λεπτό, ώστε να ενωθούν οι γεύσεις.

Διορθώνουμε τα καρυκεύματα αν χρειάζεται και σερβίρουμε αμέσως, με λευκό ρύζι και φρέσκο κόλιανδρο.