Συνταγή για καλιτσούνια με σέσκουλα και φέτα στον φούρνο

Δεν υπάρχει τραπέζι στην Κρήτη από το οποίο λείπουν τα καλιτσούνια.

Και το Πάσχα, δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση, με τόσα φρέσκα χόρτα και μυρωδικά, σε αφθονία.

Η συνταγή μας θα δώσει 25 αρωματικά πιτάκια με ζύμη αφράτη, γεμιστή με σέσκουλα και φέτα.

Σέσκουλα, μαϊντανός και άνηθος και φρέσκα κρεμμύδια, πρέπει να χάσουν την περισσότερη υγρασία για μην μαλακώσει η ζύμη.

Μπορούμε αν θέλουμε να βάλουμε στα καλιτσούνια σουσάμι, πριν μπουν στον φούρνο, για ρόδισμα.

Καλιτσούνια με σέσκουλα και φέτα

Υλικά (για 25 κομμάτια):

Για τη ζύμη:

1 φλιτζάνι λάδι

200 γρ. γιαούρτι

1 αυγό

1/2 φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού

1 κοφτό κ.γ. αλάτι

3 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

4,5–5 φλιτζάνια αλεύρι Γ.Ο.Χ. (προσαρμόζουμε στο ζύμωμα)

Για τη γέμιση:

2 ματσάκια σέσκουλα (ψιλοκομμένα και καλά στραγγισμένα)

1/2 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

1/2 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

5 φουντίτσες φρέσκια ρίγανη (προαιρετικά), ψιλοκομμένες

1 μεγάλο καρότο, τριμμένο

1 πράσο, ψιλοκομμένο

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο

1/2 ποτήρι κρασιού ελαιόλαδο

1 κ.γ. αλάτι

1/4 κ.γ. πιπέρι

1 κ.σ. σιμιγδάλι χοντρό

2 φλιτζάνια φέτα χοντροκομμένη

Επάλειψη και γαρνίρισμα:

1 αυγό + 1 κ.σ. νερό (για άλειμμα)

σουσάμι για πασπάλισμα

Εκτέλεση:

Πλένουμε και ψιλοκόβουμε τα σέσκουλα, τον μαϊντανό, τον άνηθο και την φρέσκια ρίγανη. Τρίβουμε το καρότο, ψιλοκόβουμε το πράσο, το κρεμμύδι και το φρέσκο κρεμμυδάκι, για να είναι έτοιμα όταν τα χρειαστούμε.

Σε φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Σοτάρουμε το κρεμμύδι και το πράσο 3–4 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε το τριμμένο καρότο και συνεχίζουμε 2–3 λεπτά.

Ρίχνουμε τα σέσκουλα (σε δόσεις) και σοτάρουμε μέχρι να μαραθούν και να εξατμιστεί το περισσότερο υγρό. Αλατοπιπερώνουμε και αφαιρούμε από τη φωτιά.

Αφήνουμε τα λαχανικά να κρυώσουν ελαφρώς και τα στύβουμε καλά σε σουρωτήρι για να φύγει όσο περισσότερο υγρό γίνεται — αυτό είναι κρίσιμο για να μην νοτίσει η ζύμη.

Σε μπολ ανακατεύουμε τα στραγγισμένα λαχανικά με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό, άνηθο, φρέσκια ρίγανη, το φρέσκο κρεμμυδάκι, το σιμιγδάλι και τη θρυμματισμένη φέτα.

Σε μεγάλο μπολ χτυπάμε το λάδι με το γιαούρτι, το αυγό και τον χυμό πορτοκαλιού.

Προσθέτουμε το αλάτι και το μπέικιν. Ρίχνουμε σταδιακά το αλεύρι μέχρι να σχηματιστεί μαλακή, ελαστική ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια. Δεν ζυμώνουμε πολύ και αφήνουμε τη ζύμη 10–15 λεπτά να ξεκουραστεί.

Χωρίζουμε τη ζύμη σε 25 περίπου ίσα κομμάτια. Ανοίγουμε κάθε κομμάτι σε ορθογώνιο και βάζουμε 1 γεμάτη κουταλιά της σούπας γέμιση στο κέντρο. Κλείνουμε σε φακελάκι, φέρνοντας τις γωνίες στο κέντρο.

Με βρεγμένα χέρια, πιέζουμε την ένωση στο κέντρο να κλείσει. Τοποθετούμε τα πιτάκια σε λαδωμένο ή στρωμένο με λαδόκολλα, ταψί, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Χτυπάμε το αυγό με το νερό και αλείφουμε την επιφάνεια από κάθε καλιτσούνι. Πασπαλίζουμε με σουσάμι.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180–190°C. Ψήνουμε τα πιτάκια 20–25 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα. Αν ροδίσουν γρήγορα, καλύπτουμε το ταψί με λαδόκολλα.

Αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς για 5–10 λεπτά πριν τα σερβίρουμε ώστε να σταθεροποιηθεί η γέμιση.