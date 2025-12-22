Συνταγή για τραγανές φλογέρες με 4 τυριά

Καμία τυρένια δημιουργία δεν άφησε ποτέ κανέναν ασυγκίνητο στα τραπέζια μας.

Όλοι αγαπούν τις τραγανές φλογέρες και αν τις σερβίρουμε με ένα ντιπάκι, γίνονται το τέλειο ορεκτικό.

Γεμίζονται με φέτα, κασέρι, μανούρι και παρμεζάνα και αρωματίζονται με δυόσμο και πιπέρι.

Ιδανικά ταιριάζουν με σάλτσα sweet chilli, ή με τσάτνει ντομάτας.

Και ιδανικά σερβίρονται ζεστές.

Φλογέρες 4 τυριά

Υλικά:

1 πακέτο φύλλο κρούστας

250 γρ. μανούρι τριμμένο

250 γρ. φέτα τριμμένη

250 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

250 γρ. κασέρι τριμμένο

5 αυγά χτυπημένα με 1 φλ. γάλα

1 κουταλιά της σούπας δυόσμο

λίγο αλάτι, πιπέρι

200 γρ. βούτυρο λιωμένο

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και ετοιμάζουμε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα.

Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε τα τυριά: το μανούρι, τη φέτα, την παρμεζάνα και το κασέρι. Προσθέτουμε τα χτυπημένα αυγά, τον δυόσμο, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε καλά μέχρι να έχουμε μια ομοιογενή γέμιση.

Παίρνουμε τα φύλλα κρούστας και τα απλώνουμε στον πάγκο μας. Με ένα πινέλο, αλείφουμε κάθε φύλλο με λιωμένο βούτυρο.

Κόβουμε κάθε φύλλο στη μέση και τοποθετούμε περίπου 2 κουταλιές γέμισης σε κάθε κομμάτι φύλλου. Ρολάρουμε σε φλογέρα, κλείνοντας καλά τις άκρες για να μην φύγει η γέμιση (σαν ντολμά).

Τοποθετούμε τις φλογέρες στο ταψί και ραντίζουμε με λιωμένο βούτυρο.

Ψήνουμε για 25-30 λεπτά, ή μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανές.

Αφήνουμε να κρυώσουν ελάχιστα, πριν σερβίρουμε.