Συνταγή για αφράτη κασερόπιτα σαν σουφλέ

Αυτή η πίτα είναι ό,τι πρέπει για τραπέζια και γιορτές.

Είναι αφράτη και μαμαδίστικη και μπορεί να πάρει όποιο τυρί σας αρέσει, ή σας έχει περισσέψει.

Το κασέρι, είναι γλυκό και ήπιο και γι’αυτό βάζουμε και λίγη φέτα για να δώσουμε ένταση.

Φυσικά και μπορούμε να βάλουμε και ζαμπόν ή γαλοπούλα, στη θέση της φέτας.

Τρώγεται και ζεστή και κρύα.

Αφράτη κασερόπιτα

Υλικά:

1 πακέτο φύλλο κρούστας

100 γρ. ελαιόλαδο και 100 γρ. βούτυρο λιωμένο

1 κιλό κασέρι τριμμένο

300 γρ. φέτα τρίμμα

1 λίτρο γάλα

4 αυγά

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Χτυπάμε τα αυγά με το γάλα και το αλατοπίπερο.

Ενώνουμε το ελαιόλαδο με το λιωμένο βούτυρο.

Λαδώνουμε ένα πυρέξ ή ένα ταψί, οποιουδήποτε σχήματος.

Ξεκινάμε με 2 φύλλα, τα οποία ραντίζουμε με το μείγμα λαδιού και βουτύρου.

Ρίχνουμε τριμμένο κασέρι και φέτα και σκεπάζουμε με ένα φύλλο, ραντίζοντάς το.

Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσουν τα τυριά.

Κρατάμε 2 φύλλα για το τελείωμα, σπρώχνοντας τις άκρες προς τα μέσα, λαδώνουμε και με ένα μαχαίρι χαράζουμε την πίτα μέχρι κάτω.

Ρίχνουμε πάνω από την πίτα το μείγμα αυγών και γάλακτος, σκεπάζουμε το ταψί με μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο, να «ρουφήξει», τουλάχιστον για 2 ώρες και ακόμη καλύτερα, για όλη τη νύχτα.



Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς, στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, για 1 ώρα.