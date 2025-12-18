Συνταγή για ανάποδο κέικ με καραμελωμένα πορτοκάλια και δεντρολίβανο

Αυτό το κέικ με πορτοκάλι είναι η γιορτινή έκδοση ενός κλασικού γλυκίσματος.

Μπορεί να σερβιριστεί στα γιορτινά μας τραπέζια με χτυπημένη κρέμα ή παγωτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πορτοκάλια, η καστανή ζάχαρη και το βούτυρο, δημιουργούν την κλασική καραμελωμένη και φρουτώδη επικάλυψη, που όλοι αγαπάμε στα ανάποδα κέικ.

Είναι ιδιαίτερα ζουμερό και πολύ αρωματικό, με τα αρώματα του χειμώνα.

Θα δείξει πολύ εντυπωσιακό όταν φτάσει στο τραπέζι σας, τις γιορτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάποδο κέικ με πορτοκάλι και δεντρολίβανο

Υλικά:

1&3/4 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο

1 κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. baking powder

3/4 κ.γ. μαγειρική σόδα

1 κ.σ. ξύσμα πορτοκαλιού και 2 πορτοκάλια (χωρίς φλούδα και το λευκό μέρος κομμένα σε ροδέλες), διαχωρισμένα

3/4 φλιτζάνι πλήρες γάλα

2 μεγάλα αυγά

3/4 φλιτζάνι καστανή ζάχαρη

2 κλαράκια δεντρολίβανου, συν 1 κουταλιά της σούπας φρέσκο ψιλοκομμένο

3/4 φλιτζάνι (120γρ.) βούτυρο, κομμένο σε κομμάτια, διαχωρισμένο

3/4 φλιτζάνι λευκή ζάχαρη

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C με το ράφι στη χαμηλότερη θέση.

Σε ένα μπολ, χτυπάμε το αλεύρι, το αλάτι, το baking powder και τη σόδα.

Σε ξεχωριστό μπολ, χτυπάμε το ξύσμα πορτοκαλιού, το γάλα και τα αυγά.

Βάζουμε την καστανή ζάχαρη, τα κλαράκια δεντρολίβανου και ¼ του φλιτζανιού, βούτυρο σε ένα μαντεμένιο τηγάνι που μπαίνει και στον φούρνο.

Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και το βούτυρο, 3 έως 4 λεπτά. Αφαιρούμε από τη φωτιά και πετάμε το δεντρολίβανο.

Τοποθετούμε τις φέτες πορτοκαλιού σε μια ενιαία στρώση πάνω από το μείγμα καστανής ζάχαρης.

Χτυπάμε τη λευκή ζάχαρη, το ψιλοκομμένο δεντρολίβανο και το υπόλοιπο ½ φλιτζάνι βούτυρο, σε μέτρια ταχύτητα με ένα ηλεκτρικό μίξερ έως ότου αφρατέψουν, 1 έως 2 λεπτά. Προσθέτουμε τη βανίλια.

Μειώνουμε την ταχύτητα του μίξερ σε χαμηλή και προσθέτουμε εναλλάξ το μείγμα αλευριού και το μείγμα γάλακτος, αρχίζοντας και τελειώνοντας με το μείγμα αλευριού, ανακατεύοντας, μόλις να ενσωματωθεί το αλεύρι.

Με προσοχή, απλώνουμε πάνω από τα πορτοκάλια.

Ψήνουμε μέχρι να βγει καθαρή μια οδοντογλυφίδα που θα εισάγουμε στο κέντρο, 40 έως 45 λεπτά.

Αφήνουμε να κρυώσει στο τηγάνι σε μια σχάρα για 10 λεπτά, στη συνέχεια αναποδογυρίζουμε σε μια πιατέλα σερβιρίσματος.

Σερβίρουμε ζεστό ή σε θερμοκρασία δωματίου.