Συνταγή για ανοιχτή κασερόπιτα με δυόσμο

Οι πίτες και δη, οι τυρόπιτες, είναι πολύ αγαπημένες μας, όλες τις εποχές.

Ειδικά το καλοκαίρι όμως, που μπορούμε να πάρουμε σπιτική πίτα στην παραλία ή στο ταξίδι και να μας κρατήσει χορτάτους, μέχρι το γεύμα.

Εάν έχουμε παιδιά, τότε οι πίτες, ατομικές ή σε κομμάτια είναι ιδανική λύση.

Αυτή η ανοιχτή κασερόπιτα με έτοιμο φύλλο, που μοσχοβολάει δυόσμο, μπορεί, επίσης, να σερβιριστεί ως ορεκτικό σε ένα τραπέζι.

Εάν την συνοδεύσουμε με μία δροσερή σαλάτα, έχουμε ένα τέλειο γεύμα ή πρόγευμα.

Ανοιχτή κασερόπιτα με δυόσμο

Υλικά:

1 έτοιμο φύλλο κουρού ή σφολιάτας (αποψυγμένο)

Για τη γέμιση:

300 ml φρέσκο γάλα, πλήρες

500 γρ. κασέρι, χοντροτριμμένο

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

3 αυγά

10 κλωναράκια φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο

λίγο σουσάμι για την επιφάνεια

Εκτέλεση:

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά το γάλα. Ρίχνουμε το τριμμένο κασέρι και ανακατεύουμε συνεχώς, μέχρι το τυρί να λιώσει και να έχουμε έναν χυλό.

Βγάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει.

Προσθέτουμε τα αυγά, τον δυόσμο, λίγο πιπέρι και ανακατεύουμε καλά να αναμειχθούν.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C, στον αέρα. Λαδώνουμε ελαφρώς ένα στρογγυλό ταψί ή ταρτιέρα.



Στρώνουμε το φύλλο στο ταψί, καλύπτοντας και τα τοιχώματα και κόβουμε τις άκρες που εξέχουν. Βάζουμε τη γέμιση πάνω στο φύλλο και τη στρώνουμε ομοιόμορφα.

Πασπαλίζουμε με σουσάμι. Ψήνουμε για 45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια και να τραγανίσει ζύμη.