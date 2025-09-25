Συνταγή για αργοψημένο χοιρινό με κινέζικα μπαχαρικά

Έχετε φάει ποτέ αυτά τα κινέζικα ντάμπλινγκς στον ατμό, με το αλμυρό χοιρινό;

Αυτή η συνταγή για αργομαγειρεμένο χοιρινό, είναι εμπνευσμένη από τη γέμιση σε αυτά τα ασιατικά ζυμαρικά.

Το μυστικό της γεύσης, είναι η σκόνη 5 μπαχαρικών, ένα συνηθισμένο μείγμα μπαχαρικών στην κινέζικη κουζίνα.

Αν δεν μπορείτε να προμηθευτείτε έτοιμο chinese 5 spice, στην τοπική σας αγορά, μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας μείγμα.

Καβουρδίζετε 1 κουταλάκι του γλυκού, κόκκους πιπεριού σε ένα τηγάνι μέχρι να βγάλουν το άρωμά τους. Τους αλέθετε με 2 ολόκληρους αστεροειδείς γλυκάνισους, 1/4 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους μάραθου και 3/4 από το κουταλάκι του γλυκού τριμμένη κανέλα.

Κινέζικο αργοψημένο χοιρινό

Υλικά:

1,5 – 2 κιλά χοιρινή σπάλα, κομμένη σε μεγάλα κομμάτια

2 1/2 κ.γ. σκόνη κινέζικων πέντε μπαχαρικών

1/4 φλιτζάνι σάλτσα χοϊσίν

3 κ.σ. σάλτσα σόγιας

3 κ.σ. μέλι

2 κ.σ. ξηρό λευκό κρασί

2 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο ​​τζίντζερ

2 κ.σ. ψιλοκομμένο σκόρδο

12 στρογγυλά μαλακά ψωμάκια ή bao buns

1 μεγάλο φρέσκο ​​κρεμμυδάκι, κομμένο σε φέτες, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160 βαθμούς.

Τρίβουμε τα κομμάτια του χοιρινού με τη σκόνη των 5 μπαχαρικών και ετοιμάζουμε τη σάλτσα.

Ανακατεύουμε τη σάλτσα hoisin, τη σάλτσα σόγιας, το μέλι, το κρασί, το τζίντζερ και το σκόρδο σε ένα μεσαίο μπολ.

Βάζουμε το χοιρινό, σε γάστρα, περιχύνουμε με τη σάλτσα και ψήνουμε για 4 ώρες. Περίπου στα μισά του μαγειρέματος, γυρίζουμε το κρέας μέσα στη γάστρα.

Με δύο πιρούνια «χωρίζουμε» το χοιρινό σε ίνες (pulled) και σερβίρουμε μέσα σε μαλακά ψωμάκια, με ψιλοκομμένο πράσινο κρεμμυδάκι.