Συνταγή για αρνάκι λεμονάτο με πατάτες στην κατσαρόλα

Αυτό το φαγητό ανήκει στην κατηγορία «Μεσημεριανό Κυριακής στους γονείς».

Ενώνει φίλους και οικογένεια με την παραδοσιακή γεύση της θαλπωρής και της σπιτικής κουζίνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αρνάκι μαγειρεύεται σε όλη την Ελλάδα με διάφορους τρόπους: ψητό, αντικριστό, στον φούρνο, σοτέ, στην κατσαρόλα, με λεμόνι, με ντομάτα, με χόρτα, με πατάτες με ζυμαρικό και με ρύζι.

Αυτή η συνταγή είναι εύκολη και γίνεται από την αρχή έως το σερβίρισμα, με ένα σκεύος.

Αν δεν σας αρέσουν οι μαλακές πατάτες, που θα ψηθούν με το κρέας, μπορείτε να το συνοδεύσετε με πατάτα τηγανητή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρνάκι λεμονάτο με πατάτες στην κατσαρόλα

Υλικά:

1.500 γρ. αρνι με κόκκαλο (χεράκι), σε κομμάτια

4 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

1 κουτ. γλυκού ξερή ρίγανη

χυμός από 2-3 λεμόνια (και περισσότερο αν σας αρέσει το ξινό)

1 κιλό πατάτες, καθαρισμένες, κυδωνάτες

1 κ.σ. κορν φλαουρ, για τη σάλτσα

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τα κομμάτια του κρέατος για 15 λεπτά γυρνώντας τα από την άλλη πλευρά, στα μισά του χρόνου.

Ρίχνουμε το σκόρδο, τη ρίγανη και το φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Περιχύνουμε με το λεμόνι και σιγοβράζουμε για 5 λεπτά.

Βάζουμε και τις πατάτες και ανακατεύουμε.

Προσθέτουμε βραστό νερό τόσο ώστε να καλυφθούν εντελώς τα υλικά και αφήνουμε να βράσει το φαγητό για περίπου 1 1/2 ώρα, μέχρι να μαλακώσει το κρέας αλλά προσέχοντας να έχει αρκετά ζουμάκια. Αν στεγνώσει συμπληρώνουμε λίγο βραστό νερό.

Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε το κορν φλάουρ με 2 κουταλιές κρύο νερό, να διαλυθεί.

Το ρίχνουμε στο φαγητό και κουνάμε καλά την κατσαρόλα, να ενωθεί με το ζουμί.

Σβήνουμε το μάτι, αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για λίγα λεπτά και σερβίρουμε.