Συνταγή για αρνί μπούτι στη λαδόκολλα με μυρωδικά και σκόρδο

Επειδή μαζευόμαστε σιγά σιγά, οι παρέες, αυτή είναι μια συνταγή που θα κάνει μεγάλη επιτυχία.

Αρνάκι στη λαδόκολλα, το απόλυτο crowdpleaser.

Το ψήνουμε ολόκληρο, με τα μυρωδικά και τα σκορδάκια του και το σερβίρουμε σε ξύλο κοπής με μουστάρδα ή καυτερή σάλτσα και πίτες.

Αν θέλουμε, φτιάχνουμε και πατατούλες, ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο μαγειρέματος, γίνεται τόσο μαλακό σαν pulled και μπορούμε να το φάμε, τυλιγμένο σε πιτούλες, διαφορετικά από τον κλασικό τρόπο.

Αν η παράδοση σας καλεί, μπορείτε να σερβίρετε, ένα δροσερό τζατζίκι με το αρνάκι σας.

Αρνίσιο μπούτι στη λαδόκολλα

Υλικά:

2 κιλά αρνίσιο μπούτι

5 κλωναράκια δυόσμο

5 κλωναράκια δεντρολίβανο

4 σκελίδες σκόρδο ολόκληρες

3 κ.σ. ελαιόλαδο

αλάτι χοντρό – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 λεμόνι

Εκτέλεση:

Τρίβουμε το κρέας με το λεμόνι, που έχουμε κόψει στα δύο και στύβουμε ταυτόχρονα πάνω του τον χυμό.

Μέσα σε ένα ταψί ή λαμαρίνα απλώνουμε 4 λαδόκολλες, 2 σε σταυρό και 2, πάνω τους σε X. Tοποθετούμε τα μυρωδικά, ολόκληρα τα κλωνάρια και τα σκόρδα.

Ακουμπάμε πάνω τους το κρέας.

Ρίχνουμε πάνω του το ελαιόλαδο και το αλείφουμε να πάει παντού με τα χέρια μας.

Αλατοπιπερώνουμε γενναιόδωρα, παντού.

Κλείνουμε τη λαδόκολλα σε πακέτο για να μην φύγουν οι χυμοί του κρέατος.



Ψήνουμε για 1 ώρα σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις, έπειτα χαμηλώνουμε το φούρνο στους 170°C και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 2 ώρες, μέχρι να μελώσει το κρέας και να ψηθεί στα ζουμιά του.

Σβήνουμε τον φούρνο και αφήνουμε το κρέας να σταθεί για 20΄ τυλιγμένο.

Ύστερα ανοίγουμε τις λαδόκολλες μεταφέρουμε ολόκληρο το μπούτι σε ξύλο κοπής ή σε πιατέλα και περιχύνουμε με τα υγρά του.