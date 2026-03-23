Συνταγή για πολίτικη σκορδαλιά με αμύγδαλα

Η ιδιαιτερότητα αυτής της σκορδαλιάς είναι διπλή.
Γίνεται με ασπρισμένα και καβουρδισμένα, στον φούρνο, αμύγδαλα και ψημένο σκόρδο.
Λόγω του τελευταίου στοιχείου, δηλαδή του ψημένου σκόρδου, η ένταση είναι ήπια, αν και η ποσότητα του σκόρδου είναι μεγάλη.
Επίσης η οξύτητα είναι στη δική σας ευχέρεια, αν θα δοθεί με ξύδι ή λεμόνι.
Τα παρακάτω υλικά βγάζουν 2 φλυτζάνια σκορδαλιά, περίπου, οπότε αυξάνετε τις ποσότητες αν δεν τη χορταίνετε.
Σκορδαλιά με αμύγδαλα
Υλικά:
- 1 κεφάλι σκόρδο, ολόκληρο (με τα φλούδια)
- 1 φλ. τσαγιού αμύγδαλα ασπρισμένα, καβουρδισμένα στον φούρνο στους 150°C
- 1 φλ. αμύγδαλα ασπρισμένα, ωμά
- 1/3 φλ.νερό
- 1 1⁄2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο
- ξύσμα από 1 μικρό λεμόνι
- 1/4 φλ. ξίδι λευκό (ή χυμό λεμονιού)
- 1/2 κ.γ. αλάτι και άσπρο πιπέρι
- 2 χοντρές φέτες ψωμί μπαγιάτικο, μουλιασμένες σε νερό και καλά στυμμένες
Εκτέλεση:
Ξεκινάμε τυλίγοντας το κεφάλι σκόρδου σε αλουμινόχαρτο και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160°C για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει.
Τα τελευταία 15 λεπτά, βάζουμε σε ένα ταψάκι και τα μισά ασπρισμένα αμύγδαλα, να καβουρδιστούν.
Βγάζουμε τα πάντα από τον φούρνο να κρυώσουν και, μόλις μπορούμε να πιάσουμε το ψημένο σκόρδο, πιέζουμε τις σκελίδες με τα δάχτυλά μας, ώστε να βγει η ψημένη σάρκα μέσα σε ένα μπολ, σαν κρέμα.
Χτυπάμε στον πολυκόφτη τα αμύγδαλα (καβουρδισμένα και ωμά), το νερό, το ψημένο σκόρδο, αλάτι και πιπέρι, μέχρι να πολτοποιηθούν.
Χωρίς να σταματήσουμε το μιξεράκι, ρίχνουμε λίγο -λίγο, το 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο.
Προσθέτουμε το ξύσμα, το ξίδι ή τον χυμό λεμονιού και στη συνέχεια το μουσκεμένο ψωμί και δουλεύουμε καλά στο μιξεράκι.
Τέλος, ρίχνουμε με λεπτή ροή το υπόλοιπο ελαιόλαδο, χτυπώντας καλά.
Δοκιμάζουμε και, προσθέτουμε λίγο νερό αν θέλουμε πιο ρευστή υφή.