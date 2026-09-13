Συνταγή για αρνίσια κεφτεδάκια με κύμινο και δυόσμο, πλιγούρι με μυρωδικά

Ένα πλήρες πιάτο, με διαφορετικές υφές και θερμοκρασίες: ζεστοί, ροδισμένοι κεφτέδες, σπυρωτό πλιγούρι και κρύα, κρεμώδης σάλτσα.

Μπορούμε να το σερβίρουμε στο καθημερινό τραπέζι, αλλά έχει και την εμφάνιση και τη μορφή ενός πιο προσεγμένου γεύματος.

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Χρησιμοποιούμε αρνίσιο κιμά από σπάλα, με μέτρια περιεκτικότητα σε λίπος. Ο πολύ άπαχος κιμάς δίνει στεγνούς κεφτέδες.

Φροντίζουμε το κρεμμύδι να είναι πολύ ψιλοκομμένο γιατί τα μεγαλύτερα κομμάτια δυσκολεύουν το πλάσιμο και μπορεί να κάνουν τους κεφτέδες να διαλύονται.

Δεν παραλείπουμε την ξεκούραση στο ψυγείο. Το μείγμα γίνεται πιο σταθερό και οι κεφτέδες πλάθονται ευκολότερα.

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Αρνίσια κεφτεδάκια

Υλικά:

Για τα κεφτεδάκια:

600 γρ. αρνίσιος κιμάς, κατά προτίμηση από σπάλα

100 γρ. κρεμμύδι, πολύ ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

80 γρ. ψίχα ψωμιού

60 γρ. γάλα

1 αυγό, περίπου 50 γρ.

15 γρ. φρέσκος δυόσμος, ψιλοκομμένος

10 γρ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

6 γρ. αλάτι

2 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

3 γρ. κύμινο

1 γρ. καπνιστή πάπρικα

15 γρ. ελαιόλαδο

30 γρ. αλεύρι, για το ελαφρύ αλεύρωμα

40 γρ. ελαιόλαδο, για το τηγάνισμα ή το ρόδισμα

Για το πλιγούρι:

250 γρ. μέτριο πλιγούρι

350 γρ. νερό ή ελαφρύς ζωμός λαχανικών

80 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

120 γρ. ντομάτα, τριμμένη

30 γρ. ελαιόλαδο

5 γρ. αλάτι

1 γρ. μαύρο πιπέρι

10 γρ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

10 γρ. δυόσμος, ψιλοκομμένος

10 γρ. άνηθος, ψιλοκομμένος

15 γρ. χυμός λεμονιού

Για τη σάλτσα γιαουρτιού:

300 γρ. στραγγιστό γιαούρτι, 5% λιπαρά

1 μικρό αγγούρι, περίπου 120 γρ., τριμμένο και καλά στραγγισμένο

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

15 γρ. χυμός λεμονιού

15 γρ. ελαιόλαδο

8 γρ. άνηθος, ψιλοκομμένος

3 γρ. αλάτι

1 γρ. μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Για τα κεφτεδάκια: Μουλιάζουμε την ψίχα του ψωμιού στο γάλα για περίπου 5 λεπτά. Τη στύβουμε καλά με τα χέρια μας, ώστε να απομακρύνουμε τα πολλά υγρά.

Βάζουμε σε μεγάλο μπολ τον αρνίσιο κιμά, το κρεμμύδι, το σκόρδο, την ψίχα, το αυγό, τον δυόσμο, τον μαϊντανό, το αλάτι, το πιπέρι, το κύμινο, την πάπρικα και το ελαιόλαδο.

Ζυμώνουμε για 3-4 λεπτά, μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενές και να αποκτήσει ελαφρώς κολλώδη υφή.

Σκεπάζουμε το μπολ και το αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά. Η ξεκούραση βοηθά το μείγμα να σφίξει και επιτρέπει στα αρώματα να ενωθούν.

Πλάθουμε περίπου 20 κεφτεδάκια, βάρους 45-50 γρ. το καθένα. Τα περνάμε πολύ ελαφρά από το αλεύρι και τινάζουμε το περίσσιο.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι και ροδίζουμε τους κεφτέδες σε δόσεις, για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά. Δεν γεμίζουμε υπερβολικά το τηγάνι, γιατί θα πέσει η θερμοκρασία και οι κεφτέδες θα βράσουν αντί να ροδίσουν.

Τους μεταφέρουμε σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί και ολοκληρώνουμε το ψήσιμο σε προθερμασμένο φούρνο στους 190°C, για 8-10 λεπτά, μέχρι να ψηθούν στο κέντρο.

Για το πλιγούρι: Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 4-5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει χωρίς να πάρει έντονο χρώμα.

Προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, το αλάτι και το πιπέρι και μαγειρεύουμε για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να συμπυκνωθεί ελαφρά η σάλτσα.

Ρίχνουμε το πλιγούρι και ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά, ώστε να καλυφθούν οι κόκκοι με το ελαιόλαδο και τη ντομάτα. Προσθέτουμε το νερό ή τον ζωμό, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγομαγειρεύουμε για 12-15 λεπτά, μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά.

Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, τη σκεπάζουμε και αφήνουμε το πλιγούρι να ξεκουραστεί για 10 λεπτά. Το αφρατεύουμε με πιρούνι και ανακατεύουμε με τον μαϊντανό, τον δυόσμο, τον άνηθο και τον χυμό λεμονιού.

Για τη σάλτσα γιαουρτιού: Τρίβουμε το αγγούρι και το στύβουμε πολύ καλά. Αν χρειάζεται, το αφήνουμε για λίγα λεπτά σε σουρωτήρι, ώστε να απομακρυνθούν περισσότερα υγρά.

Ανακατεύουμε σε μπολ το γιαούρτι, το αγγούρι, το σκόρδο, τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο, τον άνηθο, το αλάτι και το πιπέρι. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε, αν χρειάζεται, το αλάτι ή το λεμόνι.

Αφήνουμε τη σάλτσα στο ψυγείο για τουλάχιστον 20 λεπτά πριν από το σερβίρισμα.