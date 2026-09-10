Συνταγή για μπιφτέκια γαλοπούλας με αρωματικό κουσκούς

Στη χώρα μας η προετοιμασία των γευμάτων των επόμενων ημερών, έχει δύσκολη φήμη και δεν συνηθίζεται.

Ενώ στα βιντεάκια στο TikTok, φαίνεται υπέροχα νόστιμη και εύκολη διαδικασία, δεν βγαίνει έτσι, όταν την επιχειρούμε στο σπίτι.

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Συνήθως καταλήγουμε με πέντε ίδια τάπερ που περιέχουν στεγνό κρέας και βραστά λαχανικά.

Όμως, δεν υπάρχει λόγος να συμβαίνει αυτό. Με μια καλή συνταγή, μπορούμε να μαγειρέψουμε μία φορά και να έχουμε φαγητό για τις επόμενες ημέρες.

Και μάλιστα ένα γεύμα που εξακολουθεί να έχει υφή, άρωμα και ενδιαφέρον.

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Μπιφτέκια γαλοπούλας με αρωματικό κουσκούς

Υλικά:

Για 4 μερίδες:

Για τα μπιφτέκια:

600 γρ. κιμάς γαλοπούλας

1 μικρό κολοκύθι, περίπου 150 γρ.

1 μικρό ξερό κρεμμύδι, τριμμένο

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

2 κ.σ. στραγγιστό γιαούρτι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

40 γρ. νιφάδες βρώμης, αλεσμένες

1 αυγό

1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

1/2 κ.γ. κύμινο

1 κ.σ. ψιλοκομμένος μαϊντανός

ξύσμα από 1/2 λεμόνι

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το κουσκούς:

250 γρ. κουσκούς

250 ml ζεστός ζωμός κοτόπουλου ή λαχανικών

1 μικρό αγγούρι

2 φρέσκα κρεμμυδάκια

40 γρ. αμύγδαλα

1/2 ματσάκι μαϊντανός

ξύσμα από 1 λεμόνι

2 κ.σ. χυμός λεμονιού

3 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Για το σερβίρισμα:

στραγγιστό γιαούρτι

λίγος μαϊντανός

σταγόνες λεμόνι

σταγόνες ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε με το κολοκύθι. Το τρίβουμε στον χοντρό τρίφτη, το αλατίζουμε ελαφρά και το αφήνουμε για 10 λεπτά. Στη συνέχεια το στύβουμε πολύ καλά με τα χέρια μας.

Αυτό το βήμα είναι σημαντικό: θέλουμε το κολοκύθι να κρατήσει την υγρασία του μέσα στο μπιφτέκι, όχι να την απελευθερώσει όλη στο μείγμα.

Σε μεγάλο μπολ βάζουμε τον κιμά γαλοπούλας, το κολοκύθι, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το γιαούρτι, το ελαιόλαδο, τη βρώμη, το αυγό, την πάπρικα, το κύμινο, τον μαϊντανό και το ξύσμα λεμονιού.

Αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Δεν ζυμώνουμε υπερβολικά τον κιμά, γιατί τα μπιφτέκια θα γίνουν πιο σφιχτά.

Σκεπάζουμε και βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο για 20-30 λεπτά.

Πλάθουμε 8 μικρά ή 4 μεγαλύτερα μπιφτέκια.

Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε τα μπιφτέκια σε μέτρια προς δυνατή φωτιά για περίπου 4-5 λεπτά από κάθε πλευρά, ανάλογα με το πάχος τους.

Θέλουμε να ψηθούν πλήρως στο εσωτερικό χωρίς να στεγνώσουν.

Το κουσκούς

Βάζουμε το κουσκούς σε μεγάλο μπολ και προσθέτουμε τον καυτό ζωμό.

Σκεπάζουμε και το αφήνουμε για 5 λεπτά.

Αφρατεύουμε με πιρούνι και το αφήνουμε να κρυώσει.

Καβουρδίζουμε τα αμύγδαλα σε στεγνό τηγάνι για λίγα λεπτά και τα χοντροκόβουμε.

Κόβουμε το αγγούρι σε μικρούς κύβους και ψιλοκόβουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τον μαϊντανό.

Τα προσθέτουμε στο κουσκούς μαζί με τα αμύγδαλα, το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού και το ελαιόλαδο.

Ανακατεύουμε απαλά και δοκιμάζουμε το αλάτι.

Μοιράζουμε το κουσκούς σε τέσσερα δοχεία και βάζουμε από δύο μικρά μπιφτέκια στο καθένα.

Η σάλτσα γιαουρτιού, που γίνεται ανακατεύοντας όλα τα υλικά, είναι καλύτερο να μείνει σε ξεχωριστό μικρό δοχείο και να προστεθεί όταν σερβίρουμε.

Αφήνουμε το φαγητό να κρυώσει πριν κλείσουμε τα δοχεία και τα βάλουμε στο ψυγείο.