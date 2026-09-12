Συνταγή για μπάρες βρώμης με ταχίνι, μέλι και μαύρη σοκολάτα

Οι μπάρες χωρίς ψήσιμο έχουν δύο μεγάλα πλεονεκτήματα: δεν χρειάζεται να ανάψουμε φούρνο για να φτιάξουμε αυτό το νόστιμο και υγιεινό σνακ και μπορουν να μείνουν στο ψυγείο για μέρες.

Το δύσκολο είναι να πετύχουμε τη σωστή υφή. Αν βάλουμε πολύ μέλι, θα γίνουν κολλώδεις. Αν το ταχίνι είναι λίγο, θα στεγνώσουν και θα διαλύονται.

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Αν τις πιέσουμε πρόχειρα στο ταψί, θα σπάνε μόλις τις κόψουμε.

Θέλουμε να φτιάξουμε μπάρες συμπαγείς αλλά όχι σκληρές, με τη βρώμη να δένει τα υλικά, το ταχίνι να δίνει πλούσια γεύση και το μέλι να λειτουργεί ως φυσική «κόλλα».

Δεν χρειάζονται μίξερ, φούρνο ή περίπλοκη προετοιμασία. Μόνο λίγη προσοχή στη θερμοκρασία του μείγματος και καλό πάτημα στη φόρμα.

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Μπάρες βρώμης χωρίς ψήσιμο

Υλικά:

Για περίπου 12 μπάρες:

200 γρ. νιφάδες βρώμης

120 γρ. ταχίνι

100 γρ. μέλι

50 γρ. σουσάμι

70 γρ. αποξηραμένα βερίκοκα

50 γρ. μαύρη σοκολάτα, τουλάχιστον 70% κακάο

40 γρ. κολοκυθόσποροι

1 κ.γ. κανέλα

1/2 κ.γ. φυσικό εκχύλισμα βανίλιας

1 πρέζα ανθός αλατιού

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε καβουρδίζοντας τη βρώμη και το σουσάμι. Τα απλώνουμε σε αντικολλητικό τηγάνι χωρίς λάδι και τα ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά για 4-5 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά.

Τα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν ελαφρά.

Ψιλοκόβουμε τα αποξηραμένα βερίκοκα και τη μαύρη σοκολάτα. Κρατάμε λίγη από τη σοκολάτα για την επιφάνεια.

Σε μικρό κατσαρολάκι βάζουμε το ταχίνι και το μέλι. Τα ζεσταίνουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά για 2-3 λεπτά, ανακατεύοντας μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές, ρευστό μείγμα. Δεν τα αφήνουμε να βράσουν.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τη βανίλια, την κανέλα και τον ανθό αλατιού.

Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τη βρώμη, το σουσάμι, τους κολοκυθόσπορους και τα αποξηραμένα βερίκοκα.

Ρίχνουμε από πάνω το ζεστό μείγμα ταχινιού και μελιού και ανακατεύουμε πολύ καλά, ώστε να καλυφθούν όλες οι νιφάδες.

Περιμένουμε 2-3 λεπτά, ώστε το μείγμα να πέσει λίγο σε θερμοκρασία, και προσθέτουμε τη μισή σοκολάτα. Ανακατεύουμε απαλά.

Στρώνουμε μια μικρή τετράγωνη φόρμα, περίπου 20 × 20 εκ., με αντικολλητικό χαρτί.

Αδειάζουμε το μείγμα και το πιέζουμε πολύ καλά με την πίσω πλευρά ενός κουταλιού ή, ακόμη καλύτερα, με τον πάτο ενός ποτηριού.

Αυτό το στάδιο δεν το βιαζόμαστε. Όσο καλύτερα συμπιεστεί το μείγμα, τόσο πιο εύκολα θα κόβονται οι μπάρες.

Πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη σοκολάτα και πιέζουμε ελαφρά ώστε να κολλήσει στην επιφάνεια.

Καλύπτουμε και βάζουμε τη φόρμα στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες.

Ξεφορμάρουμε και κόβουμε σε 12 μπάρες με κοφτερό μαχαίρι.