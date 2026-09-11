Συνταγή για γόπες στον φούρνο με ντομάτα και κρεμμύδι

Οι γόπες είναι αγαπημένο ψαράκι, για πολλούς λόγους.

Μαγειρεύεται εύκολα στο σπίτι, δίνοντάς μας εξαιρετικό αποτέλεσμα σε γεύση και δεν κοστίζουν πολλά.

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Θέλουν ελάχιστα υλικά για να δείξουν τον χαρακτήρα τους.

Στο ταψί, όμως, βρίσκουν σύμμαχο την ώριμη ντομάτα, το γλυκό κρεμμύδι και το καλό ελαιόλαδο.

Το ψάρι ψήνεται μέσα στους χυμούς της σάλτσας και γι’ αυτό ζητάει μόνο φρέσκο ψωμί για συνοδεία.

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Γόπες στον φούρνο

Υλικά:

Για 4 άτομα:

1 κιλό γόπες, καθαρισμένες και πλυμένες

500 γρ. ώριμες ντομάτες, τριμμένες

250 γρ. κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες

20 γρ. σκόρδο, ψιλοκομμένο

80 γρ. ελαιόλαδο

100 γρ. λευκό ξηρό κρασί

30 γρ. πελτές ντομάτας

5 γρ. ξερή ρίγανη

2 γρ. μπούκοβο

15 γρ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

8 γρ. αλάτι

2 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C, στις αντιστάσεις.

Ζεσταίνουμε σε ένα τηγάνι 40 γρ. από το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κρεμμύδια σε μέτρια φωτιά για 6-8 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν χωρίς να πάρουν έντονο χρώμα. Προσθέτουμε το σκόρδο και τον πελτέ και συνεχίζουμε για 1-2 λεπτά.

Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί για περίπου 2 λεπτά. Προσθέτουμε τις τριμμένες ντομάτες, τη ρίγανη, το μπούκοβο, το αλάτι και το πιπέρι. Αφήνουμε τη σάλτσα να σιγομαγειρευτεί για 8-10 λεπτά, ώστε να συμπυκνωθεί ελαφρά.

Απλώνουμε τη σάλτσα σε ένα ευρύχωρο ταψί και τοποθετούμε από πάνω τις γόπες σε μία στρώση. Περιχύνουμε με τα υπόλοιπα 40 γρ. ελαιόλαδο και ψήνουμε για 20-25 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος των ψαριών.

Στο τέλος θέλουμε το ψάρι μόλις να έχει ψηθεί και τη σάλτσα να έχει δέσει, με τις άκρες της να έχουν αρχίσει να καραμελώνουν. Αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για 5 λεπτά, πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό και σερβίρουμε.

Το συνοδεύουμε ιδανικά με χωριάτικο ψωμί, ώστε να μη χαθεί ούτε σταγόνα από τη σάλτσα.