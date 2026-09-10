Συνταγή για panini με ρεβίθια, κατσικίσιο τυρί και ρόκα

Όταν ήμουν μικρή για να με πείσουν να φάω κάτι, αρκούσε να το βάλουν σε τραγανό ψωμάκι με λίγο τυρί.

Τα σάντουιτς είναι το πάθος μου και αναζητώ πάντα διαφορετικές γεμίσεις.

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Και επειδή παραμένουν η εύκολη λύση για μεσημεριανό, τις καθημερινές, θα πρέπει να μην είναι βαρετά.

Τα ρεβίθια, γεμάτα φυτική πρωτεΐνη έχουν έναν τρόπο να μετατρέπουν ένα απλό σάντουιτς σε ενδιαφέρον γεύμα.

Εδώ θα τα λιώσουμε χοντροκομμένα και θα τα ανακατέψουμε με λεμόνι, ελαιόλαδο και λίγο κύμινο.

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Panini με ρεβίθια

Υλικά:

400 γρ. βρασμένα ρεβίθια, στραγγισμένα

30 γρ. φρέσκος χυμός λεμονιού, συν επιπλέον για το σερβίρισμα

30 γρ. ελαιόλαδο, συν λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα

1 γρ. τριμμένο κύμινο

85 γρ. μαλακό κατσικίσιο τυρί τύπου chèvre

80 γρ. καρότο, τριμμένο

1 μπαγκέτα περίπου 250-300 γρ.

50 γρ. ρόκα

αλάτι, όσο χρειαστεί

Εκτέλεση:

Στραγγίζουμε καλά τα ρεβίθια, τα ξεπλένουμε κάτω από κρύο νερό και τα αφήνουμε να στραγγίσουν όσο καλύτερα γίνεται.

Τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ και προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο και το κύμινο.

Με το πίσω μέρος ενός πιρουνιού πιέζουμε τα ρεβίθια μέχρι να διαλυθούν σε ένα χοντροκομμένο μείγμα. Δεν θέλουμε να τα κάνουμε λείο πουρέ, μερικά κομμάτια πρέπει να παραμείνουν, ώστε η γέμιση να έχει υφή.

Θρυμματίζουμε με τα χέρια το κατσικίσιο τυρί και το προσθέτουμε μαζί με το τριμμένο καρότο. Ανακατεύουμε απαλά μέχρι να μοιραστούν ομοιόμορφα όλα τα υλικά και δοκιμάζουμε για αλάτι.

Κόβουμε την μπαγκέτα σε τρία κομμάτια, μήκους περίπου 15-16 εκ. το καθένα. Στη συνέχεια χαράζουμε κάθε κομμάτι κατά μήκος, χωρίς να το χωρίσουμε εντελώς στα δύο, ώστε να ανοίγει σαν βιβλίο.

Μοιράζουμε τη γέμιση των ρεβιθιών στα τρία κομμάτια ψωμιού και την απλώνουμε σε ομοιόμορφο στρώμα. Προσθέτουμε από πάνω τη ρόκα και ολοκληρώνουμε με λίγες σταγόνες λεμονιού, λίγο ελαιόλαδο και μια μικρή πρέζα αλάτι.

Κλείνουμε τα panini και τα σερβίρουμε αμέσως.