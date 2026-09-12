Χοιρινά μπριζολάκια με γλυκοπατάτες φούρνου και μουσακάς «ορφανός», ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Πέντε πιάτα για το καθημερινό τραπέζι, εύκολα, γρήγορα και νόστιμα.

Λίγος προγραμματισμός και «έξυπνα» ψώνια, μας δίνουν φαγητά που να έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, ώστε να μη μοιάζουν οι μέρες μεταξύ τους.

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Το δικό μας εβδομαδιαίο μενού ξεκινά τη Δευτέρα με χοιρινά μπριζολάκια και γλυκοπατάτες στον φούρνο, ένα φαγητό που ετοιμάζεται εύκολα, σχεδόν μόνο του.

Συνεχίζουμε με μακαρονάδα με τόνο και ελιές και κλείνουμε την εβδομάδα με ένα από τα πιο αγαπημένα σπιτικά φαγητά, κοτόπουλο λεμονάτο με ρύζι.

Πέντε διαφορετικά πιάτα, με κοινό παρονομαστή την απλότητα και τα οικονομικά υλικά.

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Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Χοιρινά μπριζολάκια με γλυκοπατάτες στον φούρνο: ετοιμάζεται μόνο του, μέσα σε ένα σκεύος.

Ψώνια: Χοιρινά μπριζολάκια, γλυκοπατάτες, ελαιόλαδο, σκόρδο, λεμόνι, γούστερ σως, μουστάρδα, ρίγανη.

Τρίτη

Μακαρονάδα με τόνο και ελιές: Του φοιτητή, του πολυάσχολου, αλλά και του μερακλή που αρέσκεται στις μεσογειακές γεύσεις.

Ψώνια: Ζυμαρικά, τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, μαύρες ελιές, ντομάτα ή ντοματίνια, σκόρδο, ελαιόλαδο, μαϊντανός, λίγο μπούκοβο, κάπαρη.

Τετάρτη

Stir-fry με κιμά γαλοπούλας, πιπεριές, καλαμπόκι και μαύρα φασόλια: Το μυστικό της γεύσης, είναι να σοτάρουμε σε καυτό τηγάνι τον κιμά, σε μεγάλα κομμάτια και να μην τον πολυσπάσουμε. Σερβίρουμε με ρύζι ατμού.

Ψώνια: Κιμάς γαλοπούλας, κόκκινες και πράσινες πιπεριές, καλαμπόκι, μαύρα φασόλια, κρεμμύδι, σκόρδο, φρέσκο τζίντζερ, σόγια σος, ελαιόλαδο ή σησαμέλαιο, λάιμ, ρύζι.

Πέμπτη

Μουσακάς ορφανός με μελιτζάνες, κολοκύθια πατάτες και τυρένια μπεσαμέλ: Το μόνο που δεν θα βάλουμε είναι ο κιμάς. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, σε στρώσεις.

Ψώνια: Μελιτζάνες, πατάτες, κολοκυθάκια, κρεμμύδι, ελαιόλαδο, τυρί που λιώνει, γάλα, βούτυρο, αλεύρι, μοσχοκάρυδο.

Παρασκευή

Κοτόπουλο λεμονάτο: Συνοδεύουμε με ρύζι ή πουρέ, αλλά τρώγεται και σκέτο με γιαούρτι και πιτούλες ζεστές.

Ψώνια: Κοτόπουλο, λεμόνι, σκόρδο, ελαιόλαδο, ζωμός κοτόπουλου, μουστάρδα, ρίγανη.