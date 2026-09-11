Συνταγή για αλμυρά muffins με κολοκύθι, φέτα και καλαμπόκι

Τα muffins δεν είναι μόνο γλυκά. Η αλμυρή εκδοχή τους είναι ίσως ακόμη πιο χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ειδικά όταν θέλουμε κάτι που να μπαίνει εύκολα σε ένα ταπεράκι και να τρώγεται χωρίς μαχαιροπίρουνο.

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Αυτά τα αλμυρά κεκάκια με το κολοκύθι και τη φέτα έχουν μαλακή, αφράτη ψίχα, τραγανή επιφάνεια και αρκετή γεύση ώστε να γίνουν το ιδανικό «σχολικό σνακ».

Το κολοκύθι κρατά το εσωτερικό υγρό, η φέτα δίνει αλμύρα και ένταση, ενώ το καλαμπόκι προσθέτει μικρές γλυκές νότες και ενδιαφέρουσα υφή.

Λίγος δυόσμος στο τέλος τα κάνει πιο φρέσκα και τα απομακρύνει από τη λογική του κλασικού αλμυρού κέικ.

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Αλμυρά muffins με κολοκύθι

Υλικά:

Για 12 muffins:

2 μέτρια κολοκύθια, περίπου 300 γρ. καθαρισμένα

180 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

80 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης

2 αυγά

100 ml ελαιόλαδο

120 ml γάλα

120 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

80 γρ. καλαμπόκι, καλά στραγγισμένο

50 γρ. τριμμένη γραβιέρα ή κεφαλοτύρι

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα

1/2 κ.γ. αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο

1 κ.σ. σουσάμι

Εκτέλεση:

Τρίβουμε τα κολοκύθια στον χοντρό τρίφτη. Τα βάζουμε σε σουρωτήρι, τα αλατίζουμε και τα αφήνουμε για περίπου 10 λεπτά.

Στη συνέχεια τα πιέζουμε πολύ καλά με τα χέρια μας ή με μια καθαρή πετσέτα, μέχρι να απομακρύνουμε όσο περισσότερο νερό μπορούμε.

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε τα αυγά με το ελαιόλαδο και το γάλα.

Σε δεύτερο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το αλεύρι ολικής, το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα, το αλάτι και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Ρίχνουμε τα στερεά υλικά στα υγρά και ανακατεύουμε με μια σπάτουλα. Δεν δουλεύουμε υπερβολικά τη ζύμη. Μόλις χαθεί το αλεύρι, σταματάμε.

Προσθέτουμε το στραγγισμένο κολοκύθι, τη φέτα, το καλαμπόκι, τη γραβιέρα και τον δυόσμο και ανακατεύουμε απαλά, μέχρι να μοιραστούν ομοιόμορφα.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα.

Μοιράζουμε το μείγμα σε 12 θήκες για muffins, γεμίζοντάς τες περίπου κατά τα 3/4.

Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με λίγο σουσάμι και, αν θέλουμε, με ελάχιστη επιπλέον τριμμένη γραβιέρα.

Ψήνουμε για περίπου 20-25 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.

Τα αφήνουμε για 5 λεπτά στη φόρμα και στη συνέχεια τα μεταφέρουμε σε σχάρα για να κρυώσουν.