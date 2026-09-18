Συνταγή για αχλάδια ποσέ σε κόκκινο κρασί με κρέμα βανίλιας 

Ένα επιδόρπιο κομψό και αρωματικό, όπου τα αχλάδια μαγειρεύονται αργά μέχρι να μαλακώσουν χωρίς να χάσουν το σχήμα τους.

Το κόκκινο κρασί συμπυκνώνεται σε σιρόπι με πορτοκάλι και μπαχαρικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σερβίρουμε με μια εύκολη κρέμα βανίλιας, δροσερή και βελούδινη.

Ένα crumble αμυγδάλου προσθέτει την απαραίτητη τραγανή αντίθεση.

Και έτσι έχουμε ένα κομψό επιδόρπιο για το επόμενο δείπνο με φίλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αχλάδια ποσέ σε κόκκινο κρασί

Υλικά

Για τα αχλάδια:

4 σφιχτά αχλάδια

750 γρ. ξηρό κόκκινο κρασί

180 γρ. ζάχαρη

150 γρ. νερό

1 πορτοκάλι, σε λεπτές φλούδες και χυμό

1 ξυλάκι κανέλας

2 αστεροειδείς γλυκάνισοι

4 γαρίφαλα

1 λοβός βανίλιας, σχισμένος κατά μήκος

1 λωρίδα φλούδας λεμονιού

1 πρέζα αλάτι

Για την κρέμα βανίλιας:

250 γρ. κρέμα γάλακτος

150 γρ. πλήρες γάλα

80 γρ. κρόκοι αυγών, περίπου 4 κρόκοι

70 γρ. ζάχαρη

1 λοβός βανίλιας ή 2 κουταλάκια εκχύλισμα βανίλιας

1 πρέζα αλάτι

Για το crumble αμυγδάλου:

80 γρ. αλεύρι

60 γρ. αλεσμένα αμύγδαλα

60 γρ. κρύο βούτυρο, σε κύβους

50 γρ. καστανή ζάχαρη

1 πρέζα αλάτι

30 γρ. φιλέ αμυγδάλου

½ κουταλάκι κανέλα, προαιρετικά

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε τα αχλάδια, αφήνοντας -αν θέλουμε- το κοτσάνι τους, για ομορφιά. Τα κόβουμε στη μέση και αφαιρούμε προσεκτικά τα κουκούτσια με μικρό κουτάλι.

Σε φαρδιά κατσαρόλα βάζουμε το κρασί, τη ζάχαρη, το νερό, τις φλούδες και τον χυμό πορτοκαλιού, την κανέλα, τον γλυκάνισο, τα γαρίφαλα, τη βανίλια, τη φλούδα λεμονιού και το αλάτι.

Ζεσταίνουμε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη και να αρχίσει το υγρό να αχνίζει. Το αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου 5 λεπτά, ώστε να αρωματιστεί.

Τοποθετούμε τα αχλάδια στην κατσαρόλα με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω. Πρέπει να καλύπτονται κατά τα δύο τρίτα. Αν χρειάζεται, συμπληρώνουμε λίγο νερό ή κρασί.

Σιγομαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για 25-40 λεπτά, ανάλογα με την ποικιλία και το μέγεθός τους.

Τα γυρίζουμε προσεκτικά στα μισά του χρόνου. Είναι έτοιμα όταν ένα λεπτό μαχαίρι μπαίνει εύκολα, αλλά το αχλάδι διατηρεί το σχήμα του.

Αφαιρούμε τα αχλάδια με τρυπητή κουτάλα και τα αφήνουμε σε ρηχό σκεύος. Σουρώνουμε το υγρό και το επιστρέφουμε στην κατσαρόλα.

Βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 15-25 λεπτά, μέχρι να μειωθεί περίπου στο ένα τρίτο και να αποκτήσει υφή ελαφρού σιροπιού. Το αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά.

Ετοιμάζουμε το crumble: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C στις αντιστάσεις ή στους 165°C στον αέρα.

Σε μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, τα αλεσμένα αμύγδαλα, την καστανή ζάχαρη, το αλάτι και την κανέλα.

Προσθέτουμε το κρύο βούτυρο και τρίβουμε με τα δάχτυλά μας μέχρι να σχηματιστούν ακανόνιστα ψίχουλα. Δεν ζυμώνουμε σε ενιαία ζύμη.

Ενσωματώνουμε το φιλέ αμυγδάλου και απλώνουμε το μείγμα σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί.

Ψήνουμε για 15-20 λεπτά, ανακατεύοντας μία φορά στη μέση του χρόνου, μέχρι το crumble να ροδίσει ομοιόμορφα. Το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς, ώστε να γίνει τραγανό.

Ετοιμάζουμε την κρέμα βανίλιας: Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος, το γάλα και τη βανίλια μέχρι λίγο πριν από τον βρασμό.

Αποσύρουμε και αφήνουμε για 10 λεπτά, ώστε να βγουν τα αρώματα.

Σε μπολ χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη και το αλάτι, μέχρι να ομογενοποιηθούν. Δεν χρειάζεται να αφρατέψουν υπερβολικά.

Ρίχνουμε σταδιακά το ζεστό γάλα στους κρόκους, ανακατεύοντας συνεχώς.

Επιστρέφουμε το μείγμα στην κατσαρόλα και μαγειρεύουμε σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας διαρκώς με σπάτουλα.

Η κρέμα δεν πρέπει να βράσει, είναι έτοιμη όταν καλύπτει την πίσω πλευρά της σπάτουλας και, κάνουμε μια γραμμή, μια γραμμή με το δάχτυλό μας, αυτή παραμένει καθαρή.

Σουρώνουμε αμέσως σε καθαρό σκεύος και καλύπτουμε την επιφάνεια με μεμβράνη που εφάπτεται στην κρέμα. Αφήνουμε να κρυώσει και τη διατηρούμε στο ψυγείο.

Σερβίρουμε κάθε αχλάδι ολόκληρο ή κομμένο στη μέση, μαζί με λίγη κρέμα βανίλιας και αρκετό crumble αμυγδάλου, στη βάση του πιάτου, για να κάτσει το αχλάδι σταθερό.