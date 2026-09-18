Συνταγή για αλμυρό κέικ με καλαμπόκι, γαλοπούλα και τσένταρ

Ένα αλμυρό κέικ είναι από τις συνταγές που λύνει περισσότερα από ένα προβλήματα στην κουζίνα.

Κόβεται εύκολα σε φέτες, τρώγεται χωρίς μαχαιροπίρουνα, μεταφέρεται χωρίς ιδιαίτερη φασαρία και, αν το φτιάξουμε σωστά, παραμένει νόστιμο ακόμη και μετά από μέρες.

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Εδώ η βάση είναι ένα αφράτο, ελαφρώς υγρό κέικ με καλαμπόκι, καπνιστή γαλοπούλα και τσένταρ.

Δεν θέλουμε ένα κέικ που να μοιάζει με ψωμί.

Η σωστή υφή είναι πιο κοντά σε τρυφερό Cornbread.

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Αλμυρό κέικ

Υλικά:

Για φόρμα περίπου 25 × 11 εκ.:

180 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

80 γρ. καλαμποκάλευρο, λεπτοαλεσμένο

2 κ.γ. baking powder

1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα

1/2 κ.γ. αλάτι

3 αυγά

120 ml γάλα

100 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

80 ml ελαιόλαδο

150 γρ. καλαμπόκι, καλά στραγγισμένο

120 γρ. καπνιστή γαλοπούλα, κομμένη σε μικρούς κύβους

130 γρ. τσένταρ, χοντροτριμμένο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1/2 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C στον αέρα.

Στρώνουμε μια μακρόστενη φόρμα με αντικολλητικό χαρτί, αφήνοντας τις άκρες να εξέχουν

ώστε να μπορέσουμε να ξεφορμάρουμε εύκολα το κέικ.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το καλαμποκάλευρο, το baking powder, τη σόδα, το αλάτι και την πάπρικα.

Σε δεύτερο, μεγαλύτερο μπολ χτυπάμε τα αυγά με το γάλα, το γιαούρτι και το ελαιόλαδο μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Προσθέτουμε τα στερεά υλικά στα υγρά και ανακατεύουμε με σύρμα ή σπάτουλα, μόνο μέχρι να μη φαίνονται πλέον στεγνά σημεία. Δεν δουλεύουμε υπερβολικά το μείγμα.

Προσθέτουμε το καλαμπόκι, τη γαλοπούλα, τα φρέσκα κρεμμυδάκια και περίπου τα 2/3 του τσένταρ.

Ανακατεύουμε απαλά με σπάτουλα.

Αδειάζουμε το μείγμα στη φόρμα και ισιώνουμε την επιφάνεια.

Πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο τσένταρ και ψήνουμε για περίπου 45-55 λεπτά.

Ελέγχουμε με ξύλινο καλαμάκι στο κέντρο. Πρέπει να βγαίνει καθαρό ή με ελάχιστα υγρά ψίχουλα, όχι με άψητο μείγμα.

Αφήνουμε το κέικ να σταθεί στη φόρμα για 10-15 λεπτά και στη συνέχεια το μεταφέρουμε σε σχάρα.

Το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς πριν το κόψουμε.