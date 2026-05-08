Συνταγή για φιλέτο μπούτι κοτόπουλου σε σκορδάτη τυρένια σάλτσα

Συνταγές σαν και αυτήν είναι η χαρά του/της πολυάσχολης μαγείρισσας.

Αποδεικνύουν περίτρανα, πως η μαγειρική δεν χρειάζεται πολυπλοκότητα για να είναι απολαυστική, αλλά, μόνο, έξυπνους συνδυασμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η συνταγή, με μόλις τρία βασικά υλικά, δίνει ένα πιάτο γεμάτο γεύση, κρεμώδη υφή και ένταση, στον χρόνο που θέλει να ψηθεί το κοτόπουλο.

Το φρέσκο κρεμώδες τυρί, τύπου Boursin, που θα βρείτε στο σούπερ μάρκετ, είναι γεμάτο άρωμα σκόρδου και βοτάνων.

Το πιάτο αυτό, είναι ιδανικό για το καθημερινό τραπέζι, που όμως θυμίζει κάτι πολύ πιο «δουλεμένο» και φάνσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κοτόπουλο σε σκορδάτη τυρένια σάλτσα

Υλικά:

500–600 γρ. φιλέτο από μπούτι κοτόπουλου

150 γρ. τυρί κρέμα με σκόρδο & βότανα (τύπου Boursin)

200–250 ml ζωμός κοτόπουλου

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι ή μια φαρδιά κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και βάζουμε το κοτόπουλο. Μαγειρεύουμε μέχρι να ροδίσει καλά απ’ όλες τις πλευρές και να ψηθεί στο εσωτερικό του.

Μόλις το κοτόπουλο είναι έτοιμο, χαμηλώνουμε ελαφρώς τη φωτιά και προσθέτουμε στο σκεύος το τυρί κρέμα και τον ζωμό κοτόπουλου.

Ανακατεύουμε απαλά μέχρι το τυρί να λιώσει πλήρως και να ενσωματωθεί με τον ζωμό, δημιουργώντας μια λεία, κρεμώδη και αρωματική σάλτσα.

Αφήνουμε να σιγοβράσει για λίγα λεπτά μέχρι να δέσει ελαφρώς η σάλτσα και να καλύψει όμορφα το κοτόπουλο.

Σερβίρουμε το κοτόπουλο ζεστό, περιχύνοντας με άφθονη από τη σκορδάτη, τυρένια σάλτσα.

Συνοδεύουμε ιδανικά με ζυμαρικά, ρύζι ή πουρέ πατάτας, ώστε να απολαύσουμε πλήρως τη βελούδινη σάλτσα.