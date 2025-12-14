Συνταγή για corned beef με αυγά με πατάτες

Ταξίδι στον χρόνο, είναι αυτή η συνταγή, μία νοσταλγική βόλτα στα φαγητά που μας ετοίμαζε ο μπαμπάς όταν η μαμά έλειπε από το σπίτι, για λίγη ώρα.

Το κορν μπιφ, το προμηθευόμασταν σε κονσέρβα.

Ήταν αυτή που προσευχόσουν να καταφέρεις να την ανοίξεις με το λιλιπούτειο κλειδάκι, που είναι κολλημένο στη συσκευασία.

Θα φτιάξουμε, λοιπόν, με αυτό το υλικό από τη δεκαετία του 80′ βήμα-βήμα, ένα εκρηκτικό brunch.

Μπορείτε να κάνετε ότι προσθήκες θέλετε, να αφαιρέσετε, να αντικαταστήσετε υλικά, αλλά το μόνο που δεν πρέπει να κάνετε είναι να χάσετε το κλειδάκι, που απελευθερώνει το μαγικό υλικό.

Corned beef με αυγά και πατάτες

Υλικά:

4 μεγάλες πατάτες, κομμένες σε μπουκιές

350 γρ. κονσέρβα βοδινού corn beef

6 αυγά

6 κ.σ. βούτυρο

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

2 φλιτζάνια λάχανο, ψιλοκομμένο

1/4 φλιτζανιού φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο τηγάνι, λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά και προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το σκόρδο και το λάχανο.

Ανακατεύουμε τα υλικά τακτικά μέχρι το κρεμμύδι και το λάχανο να αποκτήσουν ένα ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα και να γίνουν τραγανά, περίπου 15-20 λεπτά.

Στη συνέχεια, προσθέτουμε τις χοντροκομμένες πατάτες και ψήνουμε για περίπου 20-25 λεπτά, ανακατεύοντας ανά διαστήματα, μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή υφή.

Όταν οι πατάτες είναι έτοιμες, ρίχνουμε το corned beef. Το αφήνουμε να ψηθεί για περίπου 5 λεπτά ώστε να ζεσταθεί καλά.

Με ένα κουτάλι, κάνουμε 6 τρύπες μέσα στο μείγμα και ρίχνουμε ένα αυγό σε κάθε κενό.

Σκεπάζουμε το τηγάνι με καπάκι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να μαγειρευτούν τα αυγά για άλλα 7-10 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν το επιθυμητό ψήσιμο.

Αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά, πασπαλίζουμε με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και σερβίρουμε αμέσως.