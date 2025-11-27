Συνταγή για δίχρωμο σοκολατένιο κορμό

Το γνωστό αγαπημένο γλυκό των παιδικών μας χρόνων, επιδέχεται ένα ρετουσάρισμα.

Ο σοκολατένιος κορμός πιο εμπλουτισμένος σε γεύση, με την προσθήκη λευκής σοκολάτας.

Η απόλαυση διπλασιάζεται και το μωσαϊκό γίνεται από μαμαδίστικο γλυκάκι, πολυτελές επιδόρπιο.

Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε, ξηρούς καρπούς ή αποξηραμένα κράνμπερις, για περισσότερο χρώμα και αντιθέσεις.

Το κονιάκ παραλείπεται αν φτιάχνετε τον κορμό για παιδάκια. Μπορείτε να προσθέσετε εκχύλισμα βανίλιας.

Δίχρωμος σοκολατένιος κορμός

Υλικά:

250 γρ. βούτυρο, πολύ μαλακό

200 γρ. άχνη ζάχαρη

200 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα

200 γρ. λευκή σοκολάτα

100 ml κρέμα γάλακτος

2 κ.γ. βανίλια, εκχύλισμα ή κονιάκ

4 κ.σ. κακάο

350 γρ. μπισκότα πτι-μπερ, σπασμένα σε κομμάτια

Εκτέλεση:

Χτυπάμε με μίξερ χειρός, το βούτυρο και ρίχνουμε σε δόσεις την άχνη ζάχαρη. Προσθέτουμε το κονιάκ ή το εκχύλισμα βανίλιας και ανακατεύουμε.

Λιώνουμε ξεχωριστά τις δύο κουβερτούρες σε μπεν μαρί. Στη σκούρα προσθέτουμε το κακάο και ανακατεύουμε. Στη λευκή προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε.

Ισομοιράζουμε το μείγμα βουτύρου–ζάχαρης, στα δύο μπολ με τις σοκολάτες και ανακατεύουμε να ενωθούν τα μείγματα.

Τέλος ρίχνουμε μισά – μισά τα σπασμένα μπισκότα στα μπολ και ανακατεύουμε καλά.

«Ντύνουμε» μια ορθογώνια φόρμα για κέικ με μεμβράνη, αφήνοντας στα πλάγια τόση για να σκεπάσει το γλυκό και από τις δύο πλευρές.

Αδειάζουμε το σκούρο μείγμα στη φόρμα και τοποθετούμε προσεκτικά, το λευκό μείγμα από πάνω του.

Σκεπάζουμε τη φόρμα με μεμβράνη και τη μεταφέρουμε στο ψυγείο για 2-4 ώρες.