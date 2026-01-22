Συνταγή για εξωτικό ρυζόγαλο με μπασμάτι και γάλα καρύδας

Αν σου αρέσουν οι κρέμες και τα ρυζόγαλα, ψάχνεις πάντα νέες ιδέες, για να δοκιμάσεις.

Αυτό το ρυζόγαλο, έχει σίγουρα πιο εξωτική και ελαφριά γεύση και έντονο άρωμα καρύδας.

Η επιλογή του ρυζιού μπασμάτι ενισχύει το ασιατικό προφίλ του ρυζόγαλου αυτού.

Μπορείτε να αρωματίσετε με τα αρωματικά που σας προτείνω ή με βανίλια ή ένα κομμάτι φρέσκο τζίντζερ.

Σερβίρουμε με ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα, ή γλυκό του κουταλιού τριαντάφυλλο.

Ρυζόγαλο με γάλα καρύδας

Υλικά:

250 γρ. ρύζι μπασμάτι

500 γρ. γάλα καρύδας σε κονσέρβα

150 γρ. γάλα καρύδας ρόφημα

300 γρ. κρέμα καρύδας σε κονσέρβα

80 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

2 ξυλάκια κανέλας

6 λοβούς κάρδαμο (κακουλέ), ελαφρώς σπασμένους

Εκτέλεση:

Σε μια αντικολλητική κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά, βάζουμε το ρύζι, το γάλα καρύδας, το ρόφημα καρύδας, αφού ανακινήσουμε το κουτί και την κρέμα καρύδας.

Ρίχνουμε και τη ζάχαρη, το ξύσμα από το πορτοκάλι, την κανέλα και τους σπόρους κάρδαμου. Τα δύο τελευταία αρωματικά θα τα αφαιρέσουμε μόλις βράζει το ρύζι.

Μετά την πρώτη βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 15′-20′, ανακατεύοντας συνεχώς για να μην «πιάσει» το γάλα στον πάτο της κατσαρόλας.

Μόλις πήξει ελαφρά το ρυζόγαλο, βγάζουμε από τη φωτιά, και το μοιράζουμε σε ατομικά μπολάκια.

Αν θέλουμε το βάζουμε στο ψυγείο, μόλις κρυώσει ελαφρά, για να παγώσει και να σφίξει.