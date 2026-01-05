Συνταγή για ελαφριά πίτσα με βάση ψωμιού και τυρί cottage

Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι αγοράζουμε μεγαλύτερες ποσότητες τυριού cottage.

H εύκολη και υγιεινή διατροφή, κερδίζει συνεχώς έδαφος και το ελαφρύ τυρί cottage, έχει λάβει προνομιακή θέση στο ψυγείο και στη μαγειρική μας.

Ανάμεσα στις πολλές παραλλαγές υγιεινών σνακ, που έχω δοκιμάσει, η πίτσα με τυρί cottage, έχει κερδίσει την καρδιά μου.

Η απλότητα και η ευκολία με την οποία μπορείς να την ετοιμάσεις, σε συνδυασμό με την απολαυστική γεύση πίτσας, την κάνουν ιδανική επιλογή για ένα γρήγορο μεσημεριανό ή μεταμεσονύχτια λιχουδιά.

Αυτή η συνταγή μας προσφέρει όλες τις γεύσεις που αγαπάμε, στη δόση που χρειαζόμαστε για να μείνουμε χορτάτοι και ικανοποιημένοι.

Ελαφριά πίτσα με τυρί cottage

Υλικά:

1 σκελίδα σκόρδο

1 μεγάλη φέτα ψωμί με προζύμι

60 γρ. τυρί cottage

15 γρ. ψιλοτριμμένη παρμεζάνα και λίγη ακόμα για πασπάλισμα

15 γρ. καρεδάκια πιπεριάς

1/4 κ.γ. αποξηραμένη ρίγανηελαιόλαδο, για ράντισμα

Προαιρετικά: φρέσκα φύλλα βασιλικού, ψιλοκομμένες λιαστές ντομάτες σε λάδι

Εκτέλεση:



Προθερμαίνουμε το γκριλ σε υψηλή θερμοκρασία, με τη σχάρα περίπου 10 εκατοστά από την αντίσταση.

Ξεφλουδίζουμε και κόβουμε τη σκελίδα σκόρδου στη μέση. Τρίβουμε την κομμένη πλευρά σε όλη τη φέτα του ψωμιού.

Σε ένα μικρό μπολ, ανακατεύουμε το τυρί cottage, την παρμεζάνα, τις πιπεριές και τη ρίγανη. Ανακατεύουμε καλά.

Απλώνουμε το μείγμα τυριού ομοιόμορφα πάνω από το ψωμί. Πασπαλίζουμε με περισσότερη παρμεζάνα, αν το επιθυμούμε και ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο.

Τοποθετούμε το ατομικό πιτσάκι κάτω από το γκριλ και ψήνουμε μέχρι να ροδίσουν οι άκρες του ψωμιού, 2 έως 6 λεπτά.