Συνταγή για ελληνικούς «εργολάβους»

Δεν είναι μακαρόν και δεν είναι γαλλικά.

Είναι ελληνικά, γνωστά ως «εργολάβοι» και παραδέχομαι ότι δεν γνωρίζω πώς πήραν το όνομά τους.

Είναι τα μικρά, μαστιχωτά μπισκότα, με πούδρα αμυγδάλου.

Το κόλπο κρύβεται στο πώς θα ενσωματώσουμε τα ασπράδια, που θα δέσουν το μείγμα.

Είναι ιδανικά κεράσματα, πιο εύκολα και πιο γρήγορα, στην εκτέλεση, από ότι νομίζετε.

Εργολάβοι

Υλικά (περίπου 18–20 τεμάχια):

250 γρ. λευκά αμύγδαλα

250 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας ή 1 βανιλίνη

ασπράδια (από 3 μεσαία αυγά)

νερό σε ψεκαστήρι για ψέκασμα πριν το ψήσιμο

φιλέ αμυγδάλου (για διακόσμηση – προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Βάζουμε στον πολυκόφτη τα αμύγδαλα, τη ζάχαρη και τη βανίλια και χτυπάμε μέχρι να γίνει σαν λεπτή σκόνη.

Προσοχή να μην παραχτυπήσουμε, γιατί δεν θέλουμε να αρχίσει να βγάζει το έλαιό του, το αμύγδαλο.

Προσθέτουμε τα ασπράδια στο μείγμα και ανακατεύουμε στον πολυκόφτη για περίπου 1 λεπτό, μέχρι να σχηματιστεί ένα κολλώδες, συμπαγές μίγμα.

Δεν φτιάχνουμε μαρέγκα — θέλουμε λαστιχωτή σύσταση για πλάσιμο.

Ζυγίζουμε περίπου 30–32 γραμμάρια μείγματος ανά τεμάχιο και πλάθουμε μπαλάκια ή μικρούς δίσκους.

Τοποθετούμε τους εργολάβους σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Ψεκάζουμε ελαφρά την επιφάνεια με το ψεκαστήρι (μπορούμε να παραλείψουμε αν το μείγμα φαίνεται υγρό και να βάλουμε το σημείο αυτό, το φιλέ αμυγδάλου στα μπισκότα).

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C (αέρα) και ψήνουμε για 18–20 λεπτά, μέχρι να πάρουν ελαφρύ χρυσαφί χρώμα και να σταθεροποιηθούν.

Αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς στο ταψί πριν τα μετακινήσουμε, για να σταθεροποιηθεί η κρούστα και να διατηρηθεί η μαλακή, εσωτερική υφή.