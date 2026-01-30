Συνταγή για εύκολα κιμαδοπιτάκια με φύλλο σφολιάτας

Tasteit

Party food
Κιμαδοπιτάκια με σφολιάτα
Ηλιάνα Σκιαδά

Υπάρχουν συνταγές που φτιάχνονται χωρίς πολλή σκέψη αλλά σε κερδίζουν με το πρώτο δάγκωμα.

Αυτά τα εύκολα κιμαδοπιτάκια, είναι μια από αυτές.

Ένα απλό, αλλά γεμάτο γεύση μείγμα κιμά με ντομάτα και θυμάρι, τυριά που λιώνουν και μια σφολιάτα που γίνεται τραγανή μέσα σε λίγα λεπτά στον φούρνο.

Φτιάχνονται γρήγορα, τρώγονται ακόμα γρηγορότερα και ταιριάζουν το ίδιο καλά σε μπουφέ ή σε ταπεράκι για κολατσιό.

Ή απλώς ως επιβράβευση τις καθημερινές.

Υλικά:

  • 400 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς
  • 1 κρεμμύδι, μέτριο ψιλοκομμένο
  • 200 γρ. ντομάτα κονκασέ
  • 1 κ.γ. θυμάρι φρέσκο, ψιλοκομμένο
  • 50 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη
  • 170 γρ. κασέρι, τριμμένο
  • 1 φύλλο σφολιάτας
  • 1 αυγό, χτυπημένο, για το άλειμμα
  • αλάτι – πιπέρι – ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα.

Ζεσταίνουμε ένα βαθύ τηγάνι σε δυνατή φωτιά, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε τον κιμά, σπάζοντάς τον.

Προσθέτουμε το κρεμμύδι και συνεχίζουμε το σοτάρισμα, μέχρι να μαλακώσει.

Προσθέτουμε τη ντομάτα κονκασέ, το θυμάρι, αλάτι, πιπέρι και μαγειρεύουμε μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά.

Τέλος προσθέτουμε τα τυριά και ανακατεύουμε να ενσωματωθούν.

Στον πάγκο εργασίας ανοίγουμε τη σφολιάτα και την αλείφουμε με το μισό αυγό.

Απλώνουμε τη γέμιση σε όλη την επιφάνεια της σφολιάτας και κλείνουμε σε ρολό.

Κόβουμε το ρολό σε φέτες πάχους περίπου, 3ων εκατοστών.

Μεταφέρουμε τα κιμαδοπιτάκια σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και αλείφουμε με το υπόλοιπο αυγό.

Ψήνουμε για 20 με 25 λεπτά μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα και να φουσκώσουν.

