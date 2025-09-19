Συνταγή για εύκολα κουλουράκια κανέλας

Τα απογεύματα είναι, ίσως, η δύσκολη ώρα της ημέρας, που χρειαζόμαστε μια βοήθεια για να συνεχίσουμε.

Μια γλυκιά λιχουδιά με τον απογευματινό καφέ.

Ένα κομματάκι κέικ ή ένα κουλουράκι, που θα αφήσουν, όμως, θετικό πρόσημο στον οργανισμό μας.

Θα είναι σπιτικό, φτιαγμένο με αγνά υλικά και χωρίς συντηρητικά ή πρόσθετα.

Τα κουλουράκια κανέλας, είναι από τα αγαπημένα μου και όπως θα διαπιστώσετε όταν τα φτιάξετε, αρέσουν και στα παιδιά.

Κουλουράκια κανέλας

Υλικά:

200 ml σπορέλαιο

200 ml κρασί (ό,τι έχετε)

500 γρ. φαριν απ

4 κ.σ. καστανή ζάχαρη

1 κ.σ. κανέλα

Εκτέλεση:



Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 200° C, πάνω-κάτω.

Σε ένα μπωλ ανακατεύουμε το σπορέλαιο, το κρασί και το φαριν απ, για να φτιάξουμε τη ζύμη.

Σε ένα μικρό μπωλ ανακατεύουμε τη ζάχαρη με την κανέλα.

Πλάθουμε μικρά μπαστουνάκια, 5-6 και τους δίνουμε όποιο σχήμα προτιμάμε: στρογγυλό ή πλεξουδάκι.

Περνάμε τα ζυμαράκια και από τις δύο πλευρές, από την κανελο–ζάχαρη και τα τοποθετούμε σε ένα ταψί που έχουμε στρώσει αντικολλητικό χαρτί.

Ψήνουμε για περίπου, 20 λεπτά.

Τα αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς, για να τα αποθηκεύσουμε σε αεροστεγές δοχείο.