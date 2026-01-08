Συνταγή για εύκολα τρουφάκια τιραμισού χωρίς ζάχαρη

Ένα φίνο κομψοτέχνημα, αυτά τα τρουφάκια με γεύση τιραμισού.

Συνδυάζουν την πλούσια γεύση του καφέ με την κρεμώδη υφή του τυριού κρέμα, δημιουργώντας μπουκίτσες που ευχαριστούν τον ουρανίσκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδανικά για τη γιορτή ή για να κεράσετε στο γραφείο, ή απλά για να τα απολαμβάνετε με τον απογευματινό σας καφέ.

Απαιτούν λίγα και εύκολα να βρούμε, υλικά και λίγο χρόνο.

Η προετοιμασία τους είναι απλή και το αποτέλεσμα είναι σχεδόν άγλυκο, με τα αρώματα από το λικέρ και το κακάο να επικρατούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρουφάκια τιραμισού

Υλικά:

400 γρ. μπισκότα σαβαγιάρ

200 ml καφέ

2 κ.γ. κονιάκ ή λικέρ αμαρέτο

400 γρ. τυρί κρέμα

κακάο για πασπάλισμα

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ, ρίχνουμε τα αλεσμένα σαβαγιάρ, τον καφέ και το κονιάκ. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Προσθέτουμε το τυρί κρέμα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα.

Τοποθετούμε το μπολ στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά, ώστε το μείγμα να σφίξει.

Αφού περάσει ο χρόνος, πλάθουμε το μείγμα σε περίπου 40 μπαλίτσες και τις καλύπτουμε με κακάο.

Τα τρουφάκια μας είναι έτοιμα για σερβίρισμα!

Αν δυσκολευόμαστε να πλάσουμε το μείγμα, βάζουμε το μπολ στο ψυγείο για λίγο ακόμη.

Για πιο γλυκιά γεύση, μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη στον καφέ.