Συνταγή για εύκολα ζυμαρικά με σάλτσα ροκφόρ

Αυτή η σάλτσα με ροκφόρ, καταφέρνει να μην είναι βαριά και να μην σε «λιγώνει».

Κατά συνέπεια, μπορεί να ενισχύσει και άλλα πιάτα, εκτός από ζυμαρικά, όπως ολόκληρη ψητή πατάτα ή ψητά λαχανικά.

Επίσης μπορεί να κάνει ακόμη πιο λαχταριστό ένα burger ή τα ψητά κρέατα.

Αυτό το πιάτο, λοιπόν, έχει μεγάλη ευελιξία στη χρήση υλικών, μπορεί δηλαδή να γίνει εξίσου νόστιμο με όποιο είδος ζυμαρικών μας αρέσει.

Επίσης μπορούμε να γαρνίρουμε στο σερβίρισμα, με λίγο τριμμένο ροκφόρ, τριμμένη παρμεζάνα και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Ή απλώς με φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Ζυμαρικά με σάλτσα ροκφόρ

Υλικά:

250 γρ. ζυμαρικά (σκιουφιχτά, βίδες, πένες, ριγκατόνι)

200 ml γάλα πλήρες

100 γρ. ροκφόρ ή μπλε τυρί

αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό, 2’ λιγότερο από τις οδηγίες της συσκευασίας.

Παράλληλα σε ένα τηγάνι, ζεσταίνουμε το γάλα, και προσθέτουμε το ροκφόρ, που έχουμε «πατήσει» σε ένα πιάτο με το πιρούνι.

Ανακατεύουμε να λιώσει το τυρί και χαμηλώνουμε όσο γίνεται περισσότερο τη φωτιά, ίσα να κρατάει τη σάλτσα μας ζεστή.

Αφού βράσουν τα ζυμαρικά, τα σουρώνουμε, κρατώντας μισό φλυτζάνι από το νερό όπου έβρασαν.

Τα ρίχνουμε στο τηγάνι με την σάλτσα ροκφόρ και ανακινούμε να «ντυθούν» ομοιόμορφα με αυτήν. Αν χρειάζεται αραίωμα η σάλτσα, προσθέτουμε λίγο νερό από το βράσιμο των ζυμαρικών.

Σερβίρουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι.