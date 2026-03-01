Συνταγή για εύκολες φτερούγες κοτόπουλου με σπιτική επικάλυψη σάλτσας BBQ

Οι φτερούγες κοτόπουλου με BBQ σάλτσα σε φούρνο μικροκυμάτων είναι μια πρακτική, γρήγορη λύση για όταν θέλουμε την ένταση και την κολλώδη γλύκα του barbecue χωρίς να ανάψουμε τον φούρνο ή να χρησιμοποιήσουμε πολλά σκεύη.

Η σπιτική σάλτσα εδώ παίζει τον πρώτο ρόλο: με βάση την ketchup, την καστανή ζάχαρη και το μηλόξυδο.

Ο φούρνος μικροκυμάτων έχει τη δυνατότητα να μαγειρέψει γρήγορα το κρέας και να «σφραγίσει» τα ζουμιά του.

Το τελικό βήμα, είναι η σάλτσα που θα γλασάρει τις φτερούγες και θα δημιουργήσει τραγανή, γυαλιστερή επιφάνεια.

Μπορούμε να προσθέσουμε σκόνη τσίλι για πιο πικάντικο αποτέλεσμα ή να ψήσουμε λίγο παραπάνω για περισσότερη τραγανότητα, ανάλογα με την ισχύ του φούρνου μικροκυμάτων μας. Η συνταγή αναφέρεται σε φούρνο 1000W.

Φτερούγες κοτόπουλου με σάλτσα BBQ

Υλικά:

1 φλιτζάνι ketchup

3 κ.σ. καστανή ζάχαρη

1 κ.σ. μηλόξιδο

1 κ.σ. Worcestershire sauce

2 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

2 κ.γ. πικάντικη μουστάρδα

1 κ.γ. σκόνη σκόρδου

1/2 κ.γ. κύμινο σε σκόνη

1/2 κ.γ. αλάτι – 1/4 κ.γ. φρεσκοτριμμένο πιπέρι

450 γρ. φτερούγες κοτόπουλου

Εκτέλεση:

Φτιάχνουμε τη σάλτσα BBQ: βάζουμε σε ένα μικρό, κατάλληλο για μικροκύματα μπολ, το ketchup, την καστανή ζάχαρη, το ξύδι, τη Worcestershire, την καπνιστή πάπρικα, την πικάντικη μουστάρδα, το σκόρδο, το κύμινο και το αλάτι.

Σκεπάζουμε το μπολ με ένα βρεγμένο χαρτί κουζίνας και το βάζουμε στα μικροκύματα σε υψηλή ισχύ μέχρι να πήξει και να ομογενοποιηθεί, περίπου 7–8 λεπτά, ανακατεύοντας στη μέση του χρόνου και καλύπτοντας ξανά.

Αφήνουμε τη σάλτσα στην άκρη. (Μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε το ίδιο χαρτί για να ψήσουμε τις φτερούγες.)

Βάζουμε τις φτερούγες σε μεσαίου μεγέθους, κατάλληλο για μικροκύματα μπολ και τις σκεπάζουμε με το ίδιο βρεγμένο χαρτί κουζίνας.

Ψήνουμε σε υψηλή ισχύ για 6-7 λεπτά, μέχρι να είναι μισοψημένες (ο χρόνος μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την ισχύ του φούρνου μας).

Πετάμε το χαρτί, στραγγίζουμε τις φτερούγες σε σουρωτήρι και τις ταμπονάρουμε με χαρτί κουζίνας για να στεγνώσουν. Τις επιστρέφουμε στο μπολ.

Ρίχνουμε περίπου 1/2 φλιτζάνι από τη σάλτσα BBQ στις φτερούγες και τις ανακατεύουμε ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Τοποθετούμε το μπολ, χωρίς κάλυμμα, στα μικροκύματα και συνεχίζουμε το μαγείρεμα σε υψηλή ισχύ μέχρι η σάλτσα να γλασάρει και να γίνει κολλώδης, περίπου 4-5 λεπτά, ανακατεύοντας στη μέση του χρόνου.

Αν χρειάζεται, ψήνουμε για επιπλέον διαστήματα του 1 λεπτού, μέχρι να φαίνονται ψημένες.

Σερβίρουμε τις φτερούγεςζεστές, με την υπόλοιπη σάλτσα (περίπου 1/4 φλιτζανιού) στο πλάι ως ντιπ.