Συνταγή για εύκολη ψαρόσουπα με φιλέτο παγκάσιους και λαχανικά

Οικονομικές και απλές συνταγές αναζητούν, όλο και συχνότερα, οι σπιτικοί μάγειρες στο διαδίκτυο και στα social media.

Για το καθημερινό τραπέζι, με καθημερινά υλικά, όπως το κατεψυγμένο ψάρι και τα λαχανικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερα, μάλιστα, οι συνταγές για εύκολες σούπες, είναι πολύ δημοφιλείς.

Γι’ αυτό σας προτείνω μια ελαφριά, θρεπτική και οικονομική ψαρόσουπα που φτιάχνεται εύκολα με φιλέτο παγκάσιους, το οποίο αγοράζουμε κατεψυγμένο.

Αν προσθέσετε και πλιγούρι η σούπα θα αποκτήσει «σώμα» και θα γίνει πολύ χορταστική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εύκολη ψαρόσουπα με παγκάσιους

Υλικά:

1 φιλέτο παγκάσιους (ξεπαγωμένο)

1 κρεμμύδι

2 πατάτες

1 καρότο

3 κλωνάρια σέλερι με τα φύλλα τους

50 γρ. πλιγούρι

αλάτι-λευκό πιπέρι-ρίγανη αποξηραμένη-δυόσμος αποξηραμένος-πάπρικα-κουρκουμάς-δαφνόφυλλο

1/2 φλ. ελαιόλαδο

1,5 λίτρο νερό

1 λεμόνι για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Βράζουμε στον βραστήρα 1,5 λίτρο νερό.

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σέλερι και κόβουμε σε μικρά κομμάτια τις πατάτες και το καρότο.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα και σοτάρουμε το κρεμμύδι σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσει.

Προσθέτουμε τα υπόλοιπα λαχανικά και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για λίγα λεπτά.

Ρίχνουμε το βραστό νερό και όλα τα μυρωδικά.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε να βράσει για 20-25 λεπτά.

Κόβουμε το φιλέτο παγκάσιους σε μπουκίτσες και το προσθέτουμε μαζί με το πλιγούρι.

Συνεχίζουμε το βράσιμο για 15 λεπτά.

Σερβίρουμε τη σούπα με φρέσκο λεμόνι.